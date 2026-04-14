14 de abril de 2026 - 10:52

"¡Es una banda, viejo!": conductor mendocino protagonizó un video viral por dar alcoholemia de 2,44 g/l

El infractor circulaba con casi cinco veces el límite permitido. Ante el resultado, su amigo reaccionó: "Te dije".

¡Es una banda, viejo!: el video viral de un conductor con 2,44 g/L de alcohol en un control en San Martín.

"¡Es una banda, viejo!": el video viral de un conductor con 2,44 g/L de alcohol en un control en San Martín.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el departamento de San Martín interceptó a hombre de 33 años mientras conducía con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, registrando una de las cifras más altas detectadas en Mendoza en lo que va del año.

Leé además

San Martín: policías asistieron un parto de urgencia en una vivienda de Montecaseros.

San Martín: policías asistieron un parto de urgencia en una vivienda de Montecaseros

Por Enrique Pfaab
Murió un conductor tras chocar y atravesar un guardarraíl en la Ruta 7.

Murió un conductor tras chocar y atravesar un guardarraíl en la Ruta 7

Según se aprecia en el video viral, al conocerse el resultado del soplido, un amigo del infractor reaccionó con asombro: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”. Ante la pregunta de los agentes, el conductor admitió haber consumido fernet poco antes de manejar.

Embed

El personal de tránsito retuvo la licencia de conducir del infractor, secuestró el vehículo y fue multado.

Controles en toda la provincia

Desde la ANSV señalaron que estos operativos se realizan de manera diaria con el fin de prevenir siniestros viales. Actualmente, el organismo cuenta con controles en Ciudad, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde despliegan personal para fiscalizar puntos clave de las rutas mendocinas.

“La tolerancia cero al alcohol al volante es fundamental para reducir la cantidad de víctimas fatales en el tránsito”, afirmó la Agencia Nacional de Seguridad Vial en un comunicado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

San Martín: secuestraron casi la mitad de las motos controladas en un operativo policial.

Insólito: de 50 motos que controlaron en un operativo, la Policía secuestró 23

San Martín incorporó una unidad forestal 6x6 al cuerpo de bomberos voluntarios.

San Martín incorporó una unidad forestal 6x6 al cuerpo de bomberos voluntarios

San Martín: cierre imprevisto del refugio para personas en situación de calle desata fuertes críticas y reabre el debate sobre la respuesta estatal.

San Martín: el cierre imprevisto del refugio para personas en situación de calle desata fuertes críticas

Imagen ilustrativa. Archivo

Emboscada en San Martín: fingieron un accidente y le robaron el auto a punta de pistola