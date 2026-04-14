"¡Es una banda, viejo!": conductor mendocino protagonizó un video viral por dar alcoholemia de 2,44 g/l

El infractor circulaba con casi cinco veces el límite permitido. Ante el resultado, su amigo reaccionó: "Te dije".

"¡Es una banda, viejo!": el video viral de un conductor con 2,44 g/L de alcohol en un control en San Martín.

Un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el departamento de San Martín interceptó a hombre de 33 años mientras conducía con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, registrando una de las cifras más altas detectadas en Mendoza en lo que va del año.

Según se aprecia en el video viral, al conocerse el resultado del soplido, un amigo del infractor reaccionó con asombro: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”. Ante la pregunta de los agentes, el conductor admitió haber consumido fernet poco antes de manejar.

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Buenos Aires, 14 abril (NA) – La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le quitó el registro a un… pic.twitter.com/Y7Fu4q2J6n — Noticias Argentinas (@NAagencia) April 14, 2026 El personal de tránsito retuvo la licencia de conducir del infractor, secuestró el vehículo y fue multado.

Controles en toda la provincia Desde la ANSV señalaron que estos operativos se realizan de manera diaria con el fin de prevenir siniestros viales. Actualmente, el organismo cuenta con controles en Ciudad, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde despliegan personal para fiscalizar puntos clave de las rutas mendocinas.