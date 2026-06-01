Conmoción en San Martín por la muerte de una joven referente barrial: fue hallada sin vida en la vía pública

La muerte de Janet Delgado, una mujer de 38 años muy conocida en los barrios del Norte de San Martín por su labor solidaria , provocó una profunda conmoción entre vecinos, familiares y allegados. Su cuerpo fue hallado sin vida durante la noche del sábado en la vía pública y, aunque inicialmente surgieron sospechas por una denuncia de violencia de género que había realizado días atrás, las primeras pericias indican que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales.

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Delgado era reconocida en la comunidad por sostener un merendero que asistía a niños y familias del sector. Su participación activa en distintas iniciativas sociales la había convertido en una figura apreciada en la zona, donde la noticia de su muerte generó sorpresa y dolor.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del sábado en las inmediaciones del barrio Municipal. Tras el hallazgo, personal policial y judicial desplegó el protocolo correspondiente para determinar las circunstancias del deceso.

Janet Delgado, de 38 años, era conocida en los barrios del Norte de San Martín por su trabajo comunitario en un merendero. Había denunciado a su expareja por violencia de género, pero los investigadores descartan por ahora cualquier vínculo entre ese conflicto y su muerte.

Las dudas surgieron rápidamente debido a que apenas un día antes, el viernes, la mujer había sido convocada por la Justicia para prestar una declaración informativa relacionada con una denuncia por violencia de género que había radicado contra su expareja. La actuación formaba parte de un proceso destinado a evaluar medidas de protección.

Investigación para descartar delito

Sin embargo, a medida que avanzaron las primeras diligencias, la hipótesis de un hecho criminal comenzó a perder fuerza. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni signos compatibles con una agresión.

Además, los investigadores cuentan con una prueba considerada determinante: una cámara de seguridad registró el momento en que Delgado caminaba sola por una vereda de la zona y, de manera repentina, se desplomó. Las imágenes no muestran la presencia de otras personas ni situaciones que permitan inferir la intervención de terceros.

Los primeros informes médicos apuntan a un infarto agudo de miocardio como posible causa del fallecimiento.

Pese a que todos los elementos reunidos hasta el momento orientan la investigación hacia una fatalidad, la fiscalía mantiene abiertas las actuaciones de rigor y aguarda los resultados de la necropsia. Ese estudio será el que determine oficialmente la causa de la muerte.

Mientras tanto, vecinos y amigos recuerdan a Janet Delgado como una mujer comprometida con su comunidad, cuya partida dejó un profundo impacto entre quienes compartían con ella el trabajo cotidiano y las actividades solidarias.