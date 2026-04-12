12 de abril de 2026 - 11:49

San Martín: policías asistieron un parto de urgencia en una vivienda de Montecaseros

El nacimiento ocurrió durante la madrugada del domingo, luego de un llamado al 911. La madre, de 21 años, dio a luz con ayuda de efectivos policiales y fue trasladada junto a su bebé al Hospital Perrupato.

San Martín: policías asistieron un parto de urgencia en una vivienda de Montecaseros.

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Por Enrique Pfaab

Un parto fue asistido por personal policial durante la madrugada de este domingo en el departamento de San Martín.

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Ocurrió cerca de las 03:30 en una vivienda ubicada en la intersección de calle 11 y Anzorena, en el distrito de Montecaseros, jurisdicción de la Comisaría 55°.

De acuerdo a la información oficial, el episodio se inició a partir de un llamado al 911 realizado por el padre de la joven, de 21 años, quien informó que su hija presentaba contracciones.

Efectivos se desplazaron al lugar y, al constatar el avance del trabajo de parto, asistieron a la mujer. Minutos después se produjo el nacimiento del bebé en el domicilio.

Posteriormente, una ambulancia trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital Perrupato para la atención médica correspondiente.

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