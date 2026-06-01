1 de junio de 2026 - 11:44

Nueve allanamientos y dos detenidos por el ataque a policías en San Martín

La investigación se originó tras un episodio ocurrido el 18 de mayo, cuando un automóvil embistió a dos efectivos que realizaban tareas de prevención y escapó del lugar. En los procedimientos secuestraron un arma, municiones, teléfonos y otros elementos vinculados a la causa.

Nueve allanamientos y dos detenidos por el ataque a policías en San Martín.

Nueve allanamientos y dos detenidos por el ataque a policías en San Martín.

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Por Enrique Pfaab

Una investigación por tentativa de homicidio agravado derivó en nueve allanamientos simultáneos y la detención de dos hombres en el departamento de San Martín, en el este mendocino.

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Los procedimientos fueron realizados por personal de la Unidad Investigativa San Martín, con apoyo de la Dirección General de Investigaciones y otras dependencias policiales, en el marco de una causa que busca esclarecer un violento episodio ocurrido el pasado 18 de mayo. Ese día, dos efectivos que cumplían tareas de patrullaje preventivo fueron embestidos por un vehículo cuyos ocupantes escaparon inmediatamente después del hecho.

Según la reconstrucción de los investigadores, el ataque se produjo durante una intervención policial vinculada a una persecución en la que participaban efectivos de la Unidad Motorizada de Acción Rápida. En ese contexto, un automóvil atropelló a uno de los uniformados, mientras otro agente resultó lesionado durante el operativo.

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Nueve allanamientos y dos detenidos por el ataque a policías en San Martín.

Nueve allanamientos y dos detenidos por el ataque a policías en San Martín.

Nueve domicilios

A partir de distintas medidas de investigación, entre ellas relevamientos, análisis de información y recopilación de pruebas, los pesquisas lograron identificar domicilios presuntamente relacionados con los sospechosos. Con las órdenes judiciales correspondientes, se avanzó sobre nueve viviendas ubicadas en distintos sectores del departamento.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos dos hombres, uno de 37 años y otro de 67.

Durante los procedimientos también se secuestró una pistola calibre 22, 31 cartuchos del mismo calibre, una munición calibre 9 milímetros, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Correccional que interviene en el expediente, mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer si existen más personas vinculadas al hecho.

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