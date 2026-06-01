El conductor, al mando de una Peugeot Partner, arrojó un resultado de 2,34 gramos de alcohol en sangre tras morder la banquina y colisionar cerca del Aconcagua Arena. Quedó formalmente procesado.

Un hombre de 76 años manejaba borracho y se estrelló contra un poste en el corazón del Parque San Martín

Un gravísimo episodio que afortunadamente no terminó en tragedia ocurrió durante la madrugada de este lunes en pleno corazón del Parque General San Martín. Un hombre de 76 años, que conducía con un nivel de alcohol en sangre casi cinco veces superior al permitido por la ley, perdió el control de su vehículo e impactó de lleno contra una luminaria pública.

El siniestro vial se registró a las 2:15 en la Avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre el Paseo de los Pueblos Originarios y el estadio Aconcagua Arena, una zona que a esa hora suele registrar una circulación vehicular reducida pero que es intensamente utilizada para el esparcimiento.

Una maniobra brusca y el violento impacto Según informaron fuentes policiales, el alerta ingresó a través de un llamado a la línea de emergencias 911. El denunciante dio cuenta de que una utilitaria Peugeot Partner se había estrellado contra un poste de luz a la vera de la calzada.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la veracidad del hecho. De acuerdo con las primeras actuaciones y las pericias preliminares en el teatro de los hechos, el conductor, identificado por sus iniciales como D.D.G.C, de 76 años, habría realizado una brusca maniobra evasiva que lo llevó a perder el dominio del rodado y terminar su marcha contra la columna de alumbrado.

Alcoholemia positiva y retención Minutos después del choque, se solicitó la presencia del personal de Tránsito Municipal, quienes le realizaron el correspondiente test de alcoholemia al septuagenario. El resultado del soplado fue contundente y alarmante: 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica holgadamente el límite legal para conductores particulares en la provincia (0,5 g/l).