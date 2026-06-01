Investigan un ataque vandálico contra la sede de una conocida obra social en pleno centro mendocino

La tranquilidad de la madrugada en el centro de Mendoza se vio alterada por un hecho delictivo que ya está bajo la lupa de las autoridades. La Policía de Mendoza investiga los serios daños materiales provocados en el ingreso a la sede de la obra social Medicus.

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El episodio se registró en las primeras horas de este lunes y se conoció a partir de las 05:30, luego de que un llamado ingresara a la línea de emergencias 911. La alerta daba cuenta de ruidos extraños y de la presencia de severos daños en el frente del establecimiento médico-asistencial, situado exactamente sobre la calle Colón al 773 , entre Perú y Mitre de Ciudad.

Tras el aviso al Centro de Estratégicos de Operaciones (CEO), personal de la Comisaría 2° de Capital se desplazó rápidamente hacia el lugar señalado. Al arribar, los uniformados verificaron la denuncia: la puerta de ingreso principal, una estructura de vidrio templado tipo blíndex de aproximadamente dos metros de largo por 80 centímetros de ancho, había sido completamente destruida. Los fragmentos de cristal quedaron esparcidos sobre la vereda de calle Colón.

Ante la posibilidad de que se tratara de un intento de robo bajo la modalidad de "boquete" o un ingreso intempestivo al local, los efectivos ingresaron al establecimiento con las debidas precauciones. Tras una minuciosa inspección ocular en el interior del inmueble, se constató que las instalaciones estaban en orden, resguardando la escena de manera inmediata.

Para garantizar la seguridad de los bienes y del propio edificio, las autoridades policiales dispusieron una consigna de vigilancia preventiva en la puerta del local, la cual se mantuvo apostada hasta la llegada de los gerentes y responsables administrativos de la firma.

Científica busca huellas y analizan cámaras de seguridad

Con las primeras luces de la mañana, personal de la Policía Científica se hizo presente en la escena para realizar las pericias correspondientes. Los peritos trabajaron en el levantamiento de rastros, huellas y la evaluación del impacto en el vidrio para determinar qué tipo de elemento contundente se utilizó para provocar semejante daño.

En simultáneo, las patrullas operativas de la Jefatura de Policía de Capital montaron un operativo de rastrillaje y patrullaje por las calles aledañas y las inmediaciones del microcentro, buscando identificar a sujetos en actitud sospechosa o que pudieran estar vinculados con el ataque vandálico.

Una de las claves de la investigación estará en el material tecnológico. Los pesquisas ya se encuentran analizando de forma exhaustiva los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona, tanto del sistema público del Ministerio de Seguridad como de los comercios vecinos, para lograr reconstruir la secuencia exacta del hecho, identificar cuántas personas participaron y determinar hacia dónde escaparon tras romper el blíndex.

Por razones de jurisdicción, las actuaciones del caso y la posterior investigación quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción de la Ciudad de Mendoza, donde se labraron las actas pertinentes bajo la carátula preventiva de daños.