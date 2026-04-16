Se robaron dos yeguas y las faenaron a 500 metros: "Mataron a dos integrantes de nuestra familia"

Aprovechando la tormenta de la noche del martes, ladrones de ganado se llevaron a dos yeguas jóvenes de una finca de San Martín y las faenaron a 500 metros del lugar.

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El martes por la noche los delincuentes ingresaron a una finca ubicada en la calle Oratorio, en el distrito de Alto Salvador, y se llevaron a los dos animales, que eran muy queridos por sus dueños.

“Mataron a dos integrantes de nuestra familia. Hoy ha sido el día más triste de nuestras vidas. Las criamos de bebés con mucho amor”, posteó en las redes sociales la dueña de los equinos.

Según la mujer, “los policías saben quiénes son los que se dedican a esto. Los meten presos por un tiempo por vender carne en mal estado. No hay condena por robar un caballo. No hay una ley que los meta presos por faenar un caballo. Ayúdenme a que esto cambie. ¡Que alguien haga algo!”.

El robo fue detectado por G. S. A. G. (39), propietario de los animales, quien denunció que ayer a las 15 su primo fue a controlar a los animales, como hace periódicamente, y detectó que faltaban dos yeguas: una de pelaje zaino colorado con lista en la frente y marca a fuego visible, y otra de pelaje gateado con lista en la frente, sin marca a fuego y con chip.

Al inspeccionar el lugar, observó daños en el alambre del cuadrante donde se encontraban sueltos.

Entonces comenzaron a buscar a los dos animales que faltaban y, a unos 500 metros del lugar, se detectó el rastro del cruce de los animales por un callejón.

Siguiendo el rastro llegaron a la finca ubicada enfrente y, sin signos de daño en el ingreso, se hallaron los restos de los equinos faenados.

Por disposición del fiscal en turno, se ordenó la intervención de personal de Policía Rural, la recepción de la denuncia correspondiente y la actuación de la Unidad Investigativa de San Martín por este caso de brutal abigeato.