8 de junio de 2026 - 22:59

Encontraron sin vida a un empresario ligado a una firma creada por Martín Menem

Daniel Osorio Peñaloza, directivo de Gen Tech Argentina S.A., fue hallado muerto en su departamento de Almagro. La causa fue caratulada como “muerte dudosa” y se esperan los resultados de las pericias.

Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Foto:

Claudio Fanchi / NA
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo y gerente de Gen Tech Argentina S.A., fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro. La empresa, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios, es vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como creador de la firma.

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La causa fue caratulada como “muerte dudosa”

Osorio Peñaloza, de 46 años y nacionalidad venezolana, fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez luego de que allegados alertaran que no respondía llamados desde hacía varios días.

Según trascendió, el primer informe policial indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Además, distintos medios señalaron que Martín Menem se encontraba en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones iniciales.

El posteo de la empresa GenTech ante la muerte de Osorio Peñaloza
El posteo de la empresa GenTech ante la muerte de Osorio Peñaloza.

El posteo de la empresa GenTech ante la muerte de Osorio Peñaloza.

La causa fue caratulada como “muerte dudosa”

La investigación se inició bajo la calificación de “muerte dudosa”, una figura utilizada de manera preventiva hasta que las pericias permitan establecer las circunstancias del fallecimiento. La causa quedó en manos de la Justicia porteña, que dispuso distintas medidas de prueba y aguarda los resultados de la autopsia para determinar qué ocurrió con el directivo de la compañía.

Los investigadores trabajan para esclarecer las causas de la muerte y establecer si existió algún elemento relevante que ayude a reconstruir los últimos movimientos de Osorio Peñaloza. Por el momento, las autoridades no difundieron conclusiones preliminares y el expediente continúa en etapa de investigación.

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