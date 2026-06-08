8 de junio de 2026 - 22:05

Tragedia en Bahía Blanca: un reconocido abogado murió tras caer al vacío en un gimnasio

Juan Roberto Cafasso, exdirector del Puerto, falleció al apoyarse en una pared falsa que ocultaba un hueco de cinco metros de altura.

Juan Roberto Cafasso murió tras caer al vacío en un gimnasio en Bahía Blanca

Juan Roberto Cafasso murió tras caer al vacío en un gimnasio en Bahía Blanca

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La ciudad de Bahía Blanca se encuentra conmocionada tras el trágico accidente ocurrido el pasado sábado en una sede del gimnasio SportClub, donde Juan Roberto Cafasso, un respetado abogado de 69 años con una destacada trayectoria en el sector portuario, perdió la vida tras caer desde un entrepiso mientras realizaba su rutina de ejercicios.

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El hecho se produjo cuando Cafasso utilizaba una máquina elíptica. Según la reconstrucción inicial de la Fiscalía, el hombre descendió del equipo para buscar un objeto y se apoyó sobre lo que aparentaba ser una estructura firme.

Sin embargo, se trataba de una pared falsa compuesta por una lona plástica y un banner impreso que, en lugar de una base sólida, ocultaba un vacío de más de cinco metros.

Cafasso cayó directamente hacia una oficina interna del establecimiento y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia por reanimarlo, falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Accidente en SportClub

Quién era Juan Roberto Cafasso

Cafasso era una figura de gran renombre en el ámbito jurídico y empresarial bahiense. Durante más de seis años integró el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, institución que expresó su profundo pesar y destacó su "calidez humana y dedicación".

Al momento del accidente, el abogado se desempeñaba como vicepresidente de la entidad en representación de la firma agroexportadora Viterra (Bunge).

Investigan las causas del hecho

El fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la UFI Nº 1, dispuso la clausura preventiva del gimnasio y ordenó peritajes a la Policía Científica, además del relevamiento de las cámaras de seguridad.

La Justicia busca determinar con precisión las condiciones de seguridad del sector y ya comenzó a delinear una posible imputación por homicidio culposo. Se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar la mecánica del fallecimiento.

Por su parte, el intendente Federico Susbielles ordenó una investigación administrativa interna para revisar el expediente de habilitación del local y reconstruir la línea de tiempo de los controles municipales.

La pregunta central que intentan responder tanto el Ejecutivo como la Justicia es si el gimnasio operaba con todas sus normativas y seguros vigentes o si existían irregularidades administrativas en el momento del siniestro.

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