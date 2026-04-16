Horror: un estudiante apuñaló a un compañero dentro de la escuela en Buenos Aires

El hecho generó conmoción entre alumnos y docentes del establecimiento bonaerense. La víctima fue derivada de urgencia al hospital más cercano.

Horror en una escuela de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Un violento episodio sacudió a una escuela de San Martín, provincia de Buenos Aires, cuando una adolescente atacó con un arma blanca a un compañero dentro del establecimiento. El hecho generó conmoción entre alumnos, docentes y familias, y obligó a desplegar un importante operativo policial en la zona.

El estudiante herido fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia a un hospital cercano, mientras que la agresora fue interceptada y escoltada por efectivos policiales.

El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, ubicada sobre la calle Sargento Cabral, en dicha localidad bonaerense, donde la menor de 1° año apuñaló en varias oportunidades a otro alumno de 3° año, por motivos que aún se investigan.

Después del ataque, la chica ingresó a la institución y se ocultó allí dentro para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban en el lugar.