16 de abril de 2026 - 17:27

Horror: un estudiante apuñaló a un compañero dentro de la escuela en Buenos Aires

El hecho generó conmoción entre alumnos y docentes del establecimiento bonaerense. La víctima fue derivada de urgencia al hospital más cercano.

Horror en una escuela de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Horror en una escuela de San Martín, provincia de Buenos Aires.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio sacudió a una escuela de San Martín, provincia de Buenos Aires, cuando una adolescente atacó con un arma blanca a un compañero dentro del establecimiento. El hecho generó conmoción entre alumnos, docentes y familias, y obligó a desplegar un importante operativo policial en la zona.

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El estudiante herido fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia a un hospital cercano, mientras que la agresora fue interceptada y escoltada por efectivos policiales.

El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria Ricardo Rojas Media N°4, ubicada sobre la calle Sargento Cabral, en dicha localidad bonaerense, donde la menor de 1° año apuñaló en varias oportunidades a otro alumno de 3° año, por motivos que aún se investigan.

Después del ataque, la chica ingresó a la institución y se ocultó allí dentro para evitar ser detenida por compañeros y padres que estaban en el lugar.

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