Aseguran que el tirador de la escuela de Santa Fe no sufría bullying sino que lo motivaron "grupos internacionales"

Alarma en Santa Fe: a una semana del crimen en San Cristóbal, un alumno llevó un arma a una escuela de Rafaela

Se fue a un cumpleaños y cuatro días después apareció muerto adentro de una heladera en Santa Fe

en una escuela de San Cristóbal encendió las alarmas a nivel nacional luego de que autoridades confirmaran la presencia de grupos digitales vinculados a la violencia extrema entre jóvenes.

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe.

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el hecho no responde a un caso de bullying, sino a la influencia de “culturas subdigitales” que promueven conductas violentas.

“Este caso pone en evidencia que no es aislado, que no está ligado al bullying, sino que estamos frente a la presencia de culturas subdigitales en las que jóvenes, niños y adolescentes participan, vinculadas al análisis de asesinatos y tiroteos masivos”, explicó la funcionaria.

Qué son las “TCC” y por qué preocupan

Monteoliva detalló que estas comunidades, denominadas TCC, se caracterizan por conductas misantrópicas y por la admiración de hechos violentos, con potencial de derivar en acciones concretas.

Según precisó, investigaciones conjuntas entre la Policía Federal y el FBI permitieron detectar en los últimos dos años al menos 15 casos vinculados a estas prácticas, además de otros cuatro que permanecen en análisis.

posteos - tirador san cristobal Captura de uno de los videos que compartía el adolescente de 15 años. Infobae

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo que la causa tuvo un giro clave a partir del análisis de evidencia digital. “En principio parecía un brote psicótico o un caso de bullying, pero rápidamente se determinó la relación con estos grupos internacionales”, explicó.

El mandatario remarcó que el fenómeno trasciende las fronteras locales: “Esto no tiene que ver solo con lo que pasa en una escuela o una comunidad, sino con la pertenencia a una subcultura global”.

El origen: la masacre de Columbine

Desde la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal indicaron que estas comunidades suelen inspirarse en ataques históricos, como la Masacre de Columbine.

Ese episodio, ocurrido en 1999 en Colorado, marcó el inicio de una subcultura digital que analiza y glorifica este tipo de hechos, especialmente entre jóvenes.

La investigación incluyó un análisis exhaustivo de redes sociales, allanamientos en el domicilio del menor acusado, reconstrucciones en el ámbito escolar y peritajes sobre dispositivos electrónicos.

A partir de estas tareas, se identificó la vinculación del principal sospechoso con otro joven, quien fue detenido como presunto colaborador.

Las autoridades advirtieron que, si bien se venía investigando este tipo de conductas desde hace dos años, nunca antes se había registrado un caso de esta magnitud en el país.

El hecho reabre el debate sobre los riesgos de la exposición de menores a comunidades digitales que promueven la violencia extrema y plantea nuevos desafíos para la prevención.