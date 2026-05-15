Asesinado de una puñalada en el cuello y un menor detenido: final trágico en la búsqueda de Benjamín Scerra

El cuerpo de Benjamín Scerra, un joven de 19 años que era intensamente buscado desde hacía una semana en Granadero Baigorria (Santa Fe), fue hallado este jueves por la noche en una zona descampada conocida como monte de Celulosa. La principal hipótesis judicial apunta a un homicidio.
Es que, según las primeras informaciones, el cadáver del chico presentaba una herida de arma blanca en el cuello y estaba oculto debajo de chapas en un sector alejado del área urbana.
El hallazgo ocurrió luego de un llamado al 911 realizado por personal de vigilancia de la zona, quien alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el lugar. Tras el aviso, efectivos policiales, bomberos y personal médico se trasladaron rápidamente al sector para preservar la escena y comenzar con los primeros peritajes.
Benjamín Scerra, joven de 19 años hallado asesinado en Santa Fe
Benjamín Scerra, joven de 19 años hallado asesinado en Santa Fe
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De acuerdo con información publicada por el diario local La Capital, durante las primeras horas de la investigación fue detenido un menor de edad que podría estar vinculado con el crimen de Scerra.
La noticia generó una fuerte conmoción en Granadero Baigorria, donde familiares, amigos y vecinos venían realizando marchas y manifestaciones para exigir avances en la búsqueda del joven.
Tras conocerse el hallazgo del cuerpo de Benjamín Scerra, se vivieron momentos de extrema tensión en las inmediaciones del operativo. Hubo incidentes, piedrazos y hasta un vehículo incendiado en medio del enojo y la desesperación de allegados a Benjamín.
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El crimen de Benjamín Scerra: se fue a acompañar a un amigo y nunca más volvió
La desaparición del joven había sido denunciada el 8 de mayo pasado. Según el relato de la familia, Benjamín salió de su casa para acompañar a un amigo y nunca regresó.
Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda encabezada por fuerzas policiales y acompañada por campañas en redes sociales, movilizaciones callejeras y pedidos públicos de aparición con vida.
El expediente es investigado por el fiscal Carlos Covani, quien solicitó además la intervención de la fiscal Agustina Eiris, integrante de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.