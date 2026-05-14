14 de mayo de 2026 - 21:15

Buscan a un adolescente en La Plata que desapareció hace 3 días

Dylan Carballeda, de 16 años, fue visto por última vez el lunes en la localidad bonaerense de Ensenada. Su familia recibió llamados extorsivos tras denunciar su desaparición.

Buscan a un adolescente en La Plata que desapareció hace 3 días

Buscan a un adolescente en La Plata que desapareció hace 3 días

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 16 años es intensamente buscado en La Plata, tras ser visto por último vez el lunes 11 de mayo en la calle Ferella, esquina Hipólito Yirigoyen, de la localidad de Ensenada. Tras dar aviso sobre su desaparición, la familia del menor denunció llamados extorsivos.

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Según relataron los familiares, el joven tomó un colectivo de la línea 275 en una parada ubicada frente a la Municipalidad de Ensenada, con destino a La Plata. Minutos más tarde, su tarjeta SUBE registró el ingreso al Tren Roca, en la estación platense, y desde entonces no se registraron más movimientos.

Busqueda de Dylan Carballeda
Búsqueda de Dylan Carballeda

Búsqueda de Dylan Carballeda

Carballeda ya no contestó más llamadas ni mensajes de WhatsApp y su familia no tiene ningún rastro de él. Los padres de Dylan radicaron la denuncia policial y difundieron sus números de teléfono en redes sociales, solicitando colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero de su hijo.

La familia fue víctima de extorsión

La madre del joven denunció que recibió llamados extorsivos tras difundir la búsqueda. Según trascendió, la mujer recibió un llamado de una persona que aseguró tener a su hijo y le pedía el pago de un millón de pesos para liberarlo.

Minutos después, el monto aumentó a un millón doscientos mil, pero cuando la mujer pidió escuchar la voz de su hijo, la persona le respondió con evasivas y cortó la comunicación. Tras este hecho, denunció que intentaron estafarla aprovechándose de la desesperante situación que atraviesa.

Según detallaron sus familiares, al momento de salir Dylan vestía pantalón de jogging gris, campera azul, otra campera negra más abrigada, zapatillas blancas y una mochila verde.

Las autoridades pidieron a la población no divulgar información falsa y, ante cualquier dato fehaciente sobre su paradero, comunicarse al 911.

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