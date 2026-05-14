14 de mayo de 2026 - 19:21

Juicio por Maradona: Gianinna se descompensó cuando vio las imágenes de la autopsia que mostró Luque

La audiencia se interrumpió luego de que el médico Leopoldo Luque exhibiera imágenes de la autopsia de Diego Maradona frente a los presentes en el juicio.

Gianinna Maradona rompió en llanto durante la declaración de Leopoldo Luque. (archivo)

Gianinna Maradona rompió en llanto durante la declaración de Leopoldo Luque. (archivo)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fuerte episodio de tensión se vivió durante una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que el neurocirujano Leopoldo Luque exhibiera imágenes de la autopsia del exfutbolista mientras declaraba ante el tribunal. La situación provocó la reacción de Gianinna Maradona, que rompió en llanto y sufrió una descompensación, lo que derivó en la suspensión de la jornada.

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Según trascendió, la audiencia se interrumpió tras un pedido del abogado Fernando Burlando, representante de parte de la familia del exjugador.

Leopoldo Luque, el gran protagonista de la primera semana del juicio.
Leopoldo Luque.

Leopoldo Luque.

Qué ocurrió durante la declaración de Leopoldo Luque

El exmédico de cabecera de Maradona se preparaba para brindar su sexta declaración ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro.

Durante su exposición, Luque intentó refutar las conclusiones de los peritos forenses y contextualizar los audios vinculados a los días posteriores a la muerte de Maradona. Ese material había sido presentado previamente por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Sin embargo, en medio de su declaración, el neurocirujano mostró videos y fotografías de la necropsia realizada en la morgue de San Fernando sin advertir que Gianinna Maradona se encontraba presente en la sala.

Burlando junto a Dalma y Gianinna en el primer juicio
Burlando junto a Dalma y Gianinna en el primer juicio.

Burlando junto a Dalma y Gianinna en el primer juicio.

La reacción de Gianinna Maradona y la suspensión de la audiencia

De acuerdo con allegados a la causa, la hija del ex futbolista reaccionó inmediatamente al ver las imágenes forenses. Gianinna comenzó a llorar, se levantó de su asiento y lanzó insultos contra Luque, en un momento de alta tensión dentro de la sala.

Tras el episodio, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y el tribunal resolvió dictar un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Según se informó, Leopoldo Luque volverá a declarar el martes 19 de mayo por la mañana, mientras que el psicólogo Carlos Díaz deberá presentarse ese mismo día a las 16.

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