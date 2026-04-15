Pánico en varias escuelas del país por mensajes de "mañana tiroteo": sospechan de un reto viral en TikTok

La aparición de mensajes con la frase “mañana tiroteo” en colegios de al menos cinco provincias encendió la alarma en la comunidad educativa y derivó en operativos de seguridad e investigaciones judiciales . Las autoridades analizan si se trata de un fenómeno asociado a un reto viral en redes sociales , especialmente en TikTok.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial

Video sensible: exalumno entró a la escuela e hirió a escopetazos a 16 personas en Turquía

Las amenazas fueron detectadas en paredes de baños escolares y generaron preocupación entre directivos, docentes y familias, que en algunos casos optaron por no enviar a sus hijos a clases o retirarlos antes del horario habitual.

Las inscripciones halladas en establecimientos educativos dieron lugar a denuncias formales, reuniones de equipos directivos y la apertura de investigaciones judiciales.

Las inscripciones halladas en establecimientos educativos dieron lugar a denuncias formales, reuniones de equipos directivos y la apertura de investigaciones judiciales

En Tucumán , el hallazgo de pintadas en el Colegio Guillermina y en el colegio San Francisco motivó una denuncia formal y la intervención de la Justicia. Las autoridades dispusieron presencia policial en los establecimientos y aseguraron la continuidad de las clases con normalidad.

Situaciones similares se registraron en la provincia de Buenos Aires , donde en una escuela de Villa Elisa apareció un mensaje con fecha concreta que advertía sobre un supuesto ataque.

El fenómeno también alcanzó a Córdoba, donde fuentes policiales confirmaron la presencia de amenazas en instituciones de la capital y del interior, bajo investigación.

En Mendoza, el caso se detectó en una escuela de Las Heras, donde intervino Policía Científica para analizar las inscripciones y tratar de identificar a los responsables.

Directivos escolares mantienen contacto con la fiscalía, equipos de investigación analizan las inscripciones para identificar a los responsables Directivos escolares mantienen contacto con la fiscalía, equipos de investigación analizan las inscripciones para identificar a los responsables. Infobae

Sospechas sobre un reto viral y falta de protocolos

Las autoridades no descartan que estas amenazas respondan a un desafío viral en redes sociales, lo que explicaría la repetición del mismo mensaje en distintas jurisdicciones. Al mismo tiempo, el episodio dejó en evidencia la falta de protocolos específicos para abordar este tipo de situaciones, una problemática reciente en el ámbito educativo.

Desde el área de Acompañamiento Escolar de Mendoza señalaron que se trabaja no solo en la identificación de los responsables, sino también en el abordaje psicológico y educativo de los estudiantes involucrados.

En Tucumán, las clases se desarrollan con normalidad, pese a la preocupación de las familias y la presencia de móviles policiales en las inmediaciones En Tucumán, las clases se desarrollan con normalidad, pese a la preocupación de las familias y la presencia de móviles policiales en las inmediaciones. Infobae

Investigación en curso y preocupación en la comunidad

Si bien ninguna de las amenazas se concretó, la reiteración de estos mensajes generó un clima de inquietud generalizado. Las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia y continúan las investigaciones para esclarecer el origen de las amenazas.

El objetivo, según remarcaron las autoridades, es llevar tranquilidad a la comunidad educativa y evitar que este tipo de episodios altere el normal funcionamiento de las escuelas.

El caso en Mendoza

Una amenaza de tiroteo encendió la alarma en la escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, luego de que alumnos encontraran un mensaje intimidante escrito en el baño del establecimiento, en el que se advertía sobre un posible ataque armado. Según trascendió, la inscripción hacía referencia directa a la posibilidad de un “tiroteo” en la institución, lo que generó temor inmediato entre estudiantes y docentes.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Gentileza

Tras el hallazgo, las autoridades escolares activaron el protocolo correspondiente y dieron aviso a la Policía, que desplegó un operativo en el lugar. Efectivos realizaron inspecciones dentro del edificio y se iniciaron peritajes para tratar de identificar al autor del mensaje. La situación provocó preocupación en toda la comunidad educativa, mientras se buscaba determinar el origen y la veracidad de la amenaza.