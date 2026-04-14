Video sensible: exalumno entró a la escuela e hirió a escopetazos a 16 personas en Turquía

Un exalumno de secundaria hirió al menos a 16 personas , diez de ellas estudiantes, al abrir fuego indiscriminadamente con una escopeta antes de suicidarse en un colegio del distrito de Siverek, en la provincia de Sanliurfa, al sureste de Turquía .

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Además de los diez estudiantes, resultaron heridos cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor , informó el Ministerio de Interior turco en un comunicado.

Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, un profesor, se encuentra en estado crítico , según informó a la prensa el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, delante del centro educativo.

Además el gobernador precisó que el agresor, nacido en 2007 , era un antiguo alumno del colegio, un instituto técnico de Anatolia, y no accedió a la pretensión de las autoridades para que se entregara.

Por su parte el diario Hürriyet había informado de que el tirador se había atrincherado en el colegio.

WATCH: Footage captures the moment a shooting unfolded at a high school in Siverek, Turkey, leaving 16 people injured, including 10 students, four teachers, a police officer, and a cafeteria worker. pic.twitter.com/J63AbADeu3

"El atacante, un joven de entre 17 y 18 años, comenzó a disparar indiscriminadamente inmediatamente después de entrar al edificio por la puerta principal. Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos", describió un testigo al rotativo.

Numerosas unidades de operaciones especiales de la Policía y equipos médicos acudieron al lugar.

Las fuerzas de seguridad evacuaron a todos los estudiantes antes de entrar al edificio en busca del atacante.

Exterior de la escuela en la que se registró el tiroteo con 16 heridos en Turquía Exterior de la escuela en la que se registró el tiroteo con 16 heridos en Turquía EFE

"La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó Sildak en declaraciones a la televisión, citadas por EFE.

Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", añadió.

Se desconocen los motivos que impulsaron su agresión.

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer este caso que está sacudiendo a la opinión pública de Turquía, país en el que son poco frecuentes los tiroteos en colegios.