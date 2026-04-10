10 de abril de 2026 - 13:57

Tiene 15 años y amenazó con una masacre en su exescuela: integra la misma subcultura digital del tirador de Santa Fe

En La Matanza, el adolescente advirtió en un grupo de WhatsApp que mataría "a todos". La investigación reveló que integraba el mismo grupo de "True Crime Community" que el autor del crimen escolar en Santa Fe.

Alerta en La Matanza: identificaron a un joven de 15 años que amenazó con una masacre en su exescuela.

Alerta en La Matanza: identificaron a un joven de 15 años que amenazó con una masacre en su exescuela.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La localidad de Aldo Bonzi, en el partido bonaerense de La Matanza, está en estado de alerta tras el descubrimiento de un plan de ataque contra el colegio Domingo Savio. Un exalumno de 15 años, identificado como Y., fue interceptado por la Justicia luego de enviar audios e imágenes de armas en los que aseguraba: “Los voy a matar a todos”.

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La denuncia fue radicada el pasado domingo de Pascua por la madre de una alumna de 4° año. Según el testimonio, el joven detalló que el ataque estaba previsto para el miércoles pasado, pero que no lo llevó a cabo únicamente “por las inclemencias climáticas”.

Según Clarín, tras el peritaje del celular del adolescente, ordenado por el fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. Los detectives de la DDI de La Matanza descubrieron que el joven fue miembro, hasta febrero de 2025, de un grupo de WhatsApp denominado “True Crime Community” (TCC).

¿Qué es el True Crime Community (TCC)?

El movimiento TCC es una red transnacional que generó alarma especialistas en seguridad y psicología juvenil. Su origen se remonta al 1999 tras la masacre de Columbine en Estados Unidos. Los seguidores suelen tener entre 13 y 19 años. La red transacional vera y fomenta la violencia extrema, coleccionan información sobre asesinos seriales o tiradores escolares y, en casos extremos, incitan a repetir estas tragedias.

Tras identificar los domicilios de los padres del menor, la Fiscalía ordenó el secuestro de todos sus aparatos electrónicos. Como medida preventiva, el adolescente permaneció bajo custodia policial domiciliaria para asegurar que no saliera de su casa hasta este viernes, cuando debió presentarse en sede judicial junto a sus progenitores.

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