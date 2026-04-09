9 de abril de 2026 - 11:05

Confirmaron un segundo menor detenido por la masacre en la escuela de Santa Fe

Tiene 16 años. Analizan imputarlo por un delito más grave tras detectar que habría tenido un "rol activo" en el crimen de Ian Cabrera (13), cuyo autor material fue otro alumno de 15.

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe.&nbsp;

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

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La acusación principal contra el adolescente de 16 años se centra en el encubrimiento del crimen de Cabrera, perpetrado por otro joven de 15, ya detenido -aunque inimputable- desde el día de la tragedia.

El joven fue demorado este lunes sobre la Ruta Nacional 11 mientras circulaba junto a familiares. Por su edad, es punible y puede ser sometido a un proceso penal, a diferencia del autor señalado de los disparos, de 15 años, que es considerado no punible (la reforma al régimen penal juvenil aún no entra en vigencia).

De todos modos, en las últimas horas, los investigadores de la Policía Federal señalaron que N.C. -iniciales del joven- podría haber tenido un rol activo en el ataque, lo que abre la posibilidad de una nueva calificación más severa.

El procedimiento de imputación, previsto para este jueves, estará a cargo de la jueza Laura Lencina, mientras que la atribución del hecho será realizada por la fiscal de Menores de Rafaela, Carina Gerbaldo, quien lleva adelante la investigación, informó el medio Aire de Santa Fe.

San Cristóbal , Santa Fe - adolescente - asesinato Escuela
Foto del adolescente que mat&oacute; a su compa&ntilde;ero de 13 a&ntilde;os en San Crist&oacute;bal

Foto del adolescente que mató a su compañero de 13 años en San Cristóbal

Autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia alertaron por la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas, que no son necesariamente vinculadas al bullying. En el caso del tiroteo en San Cristóbal, está relacionado con un grupo conocido como True Crime Community (TCC).

La ministra Alejandra Monteoliva detalló que estas comunidades se caracterizan por conductas misantrópicas y por la admiración de hechos violentos, con potencial de derivar en acciones concretas.

Según precisó, investigaciones conjuntas entre la Policía Federal y el FBI permitieron detectar en los últimos dos años al menos 15 casos vinculados a estas prácticas, además de otros cuatro que permanecen en análisis.

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