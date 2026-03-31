Los escalofriantes posteos del tirador de San Cristóbal previos a la masacre y los mensajes que lo "idolatran"

A medida que avanza la investigación por el asesinato de Ian Cabrera (13) en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal , salen a la luz detalles sobre el atacante, C.G. (15) . El rastro digital del adolescente revela una obsesión con la muerte y la violencia extrema.

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Según una investigación de Infobae, el joven tenía un "nickname" en plataformas digitales para consumir y difundir contenido vinculado a las masacres escolares más sangrientas de la historia reciente.

Bajo un alias, el adolescente compartía videos y tributos a figuras oscuras del historial criminal mundial. Entre algunas publicaciones compartidas aparece una de Kosta Kecmanovi , el autor de una masacre en una escuela en Serbia que dejó 10 muertos.

También figura Seung-Hui Cho , responsable de la masacre en el Campus Universitario de Virginia Tech, en Estados Unidos, donde murieron 33 personas. Finalmente, encontraron un post sobre Elliot Rodger , el tirador de Isla Vista que causó 7 muertes.

Además de estos videos, C.G. frecuentaba foros y plataformas especializadas en la visualización de muertes violentas , utilizando como imagen de perfil la obra de Rembrandt, "La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp".

Captura de uno de los videos que compartía el adolescente de 15 años.

Las escalofriantes reacciones en las redes

Uno de los puntos que preocupa es la reacción de ciertos usuarios tras el crimen en la escuela santafesina. En la cuenta de alias del tirador, comenzaron a aparecer mensajes de apoyo que rozan la apología del delito: “Héroe”, “Ídolo”, “Necesitamos a más” y “Pronta libertad”, son algunos de los comentarios que se leen en sus publicaciones.

posteos - tirador de san cristóbal Comentarios en las redes sociales tras el ataque. Infobae

El adolescente también solía postear frases del escritor japonés Yukio Mishima (quien se suicidó mediante el ritual seppuku), como: "Vivimos en una época en la que no existe la muerte heroica" o "Creo que solo encuentras paz en la muerte".

Infobae, además, detectó mensajes críticos de una comunidad: “Un tiroteo masivo de cuarta”; “Columbine fue así casi 30 años, copiarlos ya no es genial, búsquense nuevos ídolos, retrasados”, son algunos de los comentarios