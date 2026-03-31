31 de marzo de 2026 - 09:33

Dolor y desconsuelo en el velatorio de Ian, el alumno asesinado en la escuela

Familiares, amigos y vecinos participan del velatorio del menor de 13 años, asesinado en dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40. Anoche hubo un gran concentración en esa escuela para recordar al chico y pedir justicia.

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

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Gentileza - Aire de Santa Fe
El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

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Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

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Gentileza - Aire de Santa Fe
Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

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Gentileza - El Litoral
Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

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Gentileza - El Litoral
Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

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Gentileza - El Litoral
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, le dan el último adiós en medio de una profunda conmoción que atraviesa a toda la comunidad.

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El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal, donde una gran cantidad de personas se acercó para acompañar a la familia del adolescente, víctima de un ataque a tiros perpetrado por un compañero dentro del establecimiento educativo.

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal
El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

Según lo previsto, cerca de las 10.30 el cortejo fúnebre partirá hacia el cementerio municipal de la ciudad, ubicado sobre calle Piedras, donde se realizará la inhumación.

El crimen, ocurrido el lunes, generó un fuerte impacto en la localidad santafesina. Ian había comenzado hacía pocos días el primer año de la secundaria en la institución, donde se produjo el ataque sin precedentes.

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Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

En paralelo, vecinos y allegados continúan con los reclamos de justicia. Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven y exigir respuestas ante lo sucedido.

El caso mantiene en vilo a San Cristóbal, mientras crece el dolor y la indignación por un episodio de violencia extrema que sacudió a toda la comunidad educativa.

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven
Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

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