Aparecen nuevos videos: así fue el ataque a tiros en la escuela de Santa Fe que generó pánico absoluto

Nuevas imágenes del ataque a tiros en una escuela de Santa Fe comenzaron a circular en los últimos minutos y aportan detalles sobre cómo se vivieron los momentos de pánico. Los videos muestran a estudiantes escapando desesperadamente mientras se escuchaban los disparos.

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El hecho, que sigue generando conmoción en el país, ocurrió en la Escuela Normal Superior N° 40 de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años ingresó con una escopeta y mató a un compañero de 13 , además de herir a otros dos estudiantes. Antes de empezar a los tiros, el atacante gritó: “Sorpresa” .

Las grabaciones difundidas reflejan la violencia del episodio y el caos que se generó entre alumnos y docentes.

Según explicó el secretario de Gobierno local, el tirador sacó una escopeta de su mochila y comenzó a disparar en el patio interno, lo que desató una rápida huida de quienes estaban en el lugar. Parte de esa secuencia quedó registrada en un video que se volvió viral rápidamente en redes sociales.

VIDEO: UN ALUMNO ENTRÓ AL COLEGIO CON UNA ESCOPETA Y MATÓ A UN COMPAÑERO EN SANTA FE Un alumno mató a un compañero este lunes en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, durante el inicio de la jornada cuando los estudiantes izaban la bandera. El hecho ocurrió cerca de las 7.10.… pic.twitter.com/0xU7K97hBt

En una de las filmaciones se observa a decenas de alumnos corriendo por el exterior de la escuela, intentando ponerse a salvo mientras el ataque estaba en curso.

También trascendió el testimonio de un padre, cuyo hijo vivió la situación desde adentro del establecimiento. El hombre contó que, tras dejarlo como cada mañana, recibió un llamado que lo alertó sobre los disparos. Poco después, el adolescente regresó a su casa en estado de shock.

“Llegó consternado, lagrimeando. Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después otro. Y ahí empezó a correr”, relató. Sumado a eso, este alumno pudo describir lo que muestra el último video que comenzó a circular: “Me dijo: ‘salté uno o dos tejidos, un tapial y salí a la calle’”.

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“DIJO ‘VAN A MORIR TODOS’, PERO NADIE LO TOMÓ EN SERIO”



Martín, padre de una estudiante del colegio de San Cristóbal donde un alumno mató a un compañero, contó que el agresor había amenazado con matar a todos, pero remarcó que “nadie lo tomó en serio”. “Ella ya había… pic.twitter.com/XFjTPrUZgi — Clarín (@clarincom) March 30, 2026

Filtraron un video de cómo hostigaban al alumno agresor

Además, también se difundió un video que muestra al agresor dentro del aula cuando es hostigado por compañeros, lo que podría aportar elementos sobre el contexto previo al ataque.

Las imágenes, de pocos segundos, se viralizaron rápidamente y ya fueron incorporadas a la causa. En el registro se observa al adolescente de 15 años sentado en su banco, con la cabeza apoyada sobre la mesa. En un momento, otro alumno le patea la silla para despertarlo, lo que provoca una leve reacción del joven.

El material es analizado por los investigadores para intentar reconstruir el estado previo del agresor y la secuencia que derivó en el ataque armado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.