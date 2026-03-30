El adolescente que mató a un compañero e hirió a ocho no será juzgado: no está vigente la nueva ley de menores

La normativa aún no se encuentra plenamente vigente. Si bien la Ley 27.801 reduce la edad de imputabilidad a 14 años, su aplicación efectiva está sujeta a un plazo establecido en su articulado.

El adolescente de 15 años que protagonizó el ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal no podrá ser juzgado por un tribunal a pesar de la reciente aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026.

El adolescente de 15 años que protagonizó el ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal, donde asesinó a un alumno e hirió a otros ocho, no podrá ser juzgado por un tribunal a pesar de la reciente aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026.

En medio de la conmoción por el caso, distintos especialistas en derecho explicaron que la normativa aún no se encuentra plenamente vigente. Si bien la Ley 27.801 reduce la edad de imputabilidad a 14 años, su aplicación efectiva está sujeta a un plazo establecido en su articulado.

Según lo dispuesto en el artículo 52, el régimen “entrará en vigencia a los 180 días” desde su publicación en el Boletín Oficial, período que todavía no se ha cumplido. Por este motivo, el menor —que permanece detenido— será declarado no punible, lo que implica que no podrá afrontar un juicio penal.

El abogado Juan Pablo Gallego explicó que, si bien la figura que correspondería es la de homicidio, el joven no puede ser juzgado debido a la falta de vigencia de la ley. En la misma línea, Rodrigo Tripolone señaló que la norma podría aplicarse de manera retroactiva únicamente si beneficiara al menor, algo que no ocurre en este caso.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó en conferencia de prensa que, con la legislación actual, el adolescente será declarado no punible.

De esta manera, el joven solo podrá quedar sujeto a medidas excepcionales o de protección, mientras la investigación del hecho continúa avanzando en la Justicia.