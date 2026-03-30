El estremecedor relato de un alumno que escapó de la balacera en Santa Fe: saltó una pared y un alambrado

El trágico episodio ocurrido este lunes en una escuela de San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado y mató a un compañero, sigue generando un profundo impacto en la comunidad educativa.

Fuerte choque entre motos en Maipú: un conductor manejaba con 2,87 g/l de alcohol en sangre

Horror en Santa Fe: un chico de 15 años entró armado a la escuela y mató a tiros a un compañero

En medio del shock, Julián , padre de un estudiante de primer año, relató cómo vivió su hijo los momentos de terror dentro del establecimiento. “Todavía no estamos entendiendo mucho, estamos en shock”, expresó al medio Aire Digital.

Según contó, había dejado a su hijo en la escuela cerca de las 7.10, como cada mañana, pero minutos después recibió un llamado que lo alertó sobre disparos dentro del colegio.

El adolescente regresó a su casa poco después, visiblemente afectado. “Llegó consternado, lagrimeando”, relató su padre. “Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después otro. Y ahí empezó a correr”.

De acuerdo al testimonio, el estudiante logró escapar junto a otros compañeros en medio de una escena caótica. “Me dijo: ‘salté uno o dos tejidos, un tapial y salí a la calle’”, recordó Julián.

El relato describe una verdadera estampida de alumnos que intentaban ponerse a salvo. “Imaginate lo que tiene que haber sido. Mi hijo estaba en el patio, no quiero pensar lo que fue adentro de la escuela”, agregó.

Tras huir del establecimiento, el joven fue asistido por la familia de un compañero. “Se refugiaron en la casa de una abuela”, explicó el padre.

El hecho continúa bajo investigación y mantiene en vilo a toda la comunidad, mientras crece la preocupación por la seguridad en los establecimientos educativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LosAndesDiario/status/2038587802879742121?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2038587802879742121%7Ctwgr%5Ef4c576d053140bbe5a0df11042897fb1bdfe37d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpoliciales%2Fhorror-santa-fe-un-chico-15-anos-entro-armado-la-escuela-y-mato-tiros-un-companero-n5985779&partner=&hide_thread=false El dramático episodio ocurrió esta mañana en un establecimiento de San Cristóbal. Además hubo otros dos estudiantes heridos.



Los detalles en https://t.co/STKMz0ZlX4 pic.twitter.com/37WDuaIRWo — LOS ANDES (@LosAndesDiario) March 30, 2026

Conmoción por el asesinato en la escuela de Santa Fe

Un alumno entró armado a la Escuela N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Conforme a la información preliminar, el adolescente, que tendría entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.