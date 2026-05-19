La Plata: lo mataron a tiros en su casa tras reclamarle que había robado una moto.

Un hombre de 28 años fue asesinado a tiros en el barrio de Villa Elvira, La Plata, luego de que un grupo de personas irrumpiera en su vivienda para exigir la devolución de una moto supuestamente robada . Por el hecho, la Justicia ya dispuso la detención de dos jóvenes y la identificación de otros dos implicados en la causa.

Buscan a un adolescente en La Plata que desapareció hace 3 días

El hecho ocurrió este domingo por la noche en una propiedad ubicada en la zona de las calles 122 y 613 . La víctima, identificada como Gustavo Ariel Areco , falleció en el hospital tras recibir múltiples impactos de bala.

Según la reconstrucción de los investigadores, el conflicto se inició horas antes, cuando un adolescente de 17 años sufrió el robo de su moto Zanella en 603 y 117. Ante el asalto, la familia del joven optó por no radicar la denuncia y decidió localizar el vehículo por sus propios medios .

Al presunto autor del robo ya lo conocían y sabían que tenía antecedentes en el barrio. Así, lograron ubicar dónde estaba la moto y fueron hasta la casa de Areco para recuperarla.

la plata Robó una moto y lo mataron a tiros. eleditorplatense

Testigos relataron que dos jóvenes arribaron en una moto azul y comenzaron a discutir con el presunto ladrón para que devolviera la moto. Durante la pelea, uno de los agresores extrajo una pistola 9 milímetros y efectuó varios disparos. Areco recibió al menos dos tiros en el pecho y quedó inconsciente en el patio de su casa.

Ante la demora de la ambulancia, fueron los propios vecinos quienes lo trasladaron al Hospital San Martín, donde los médicos confirmaron su deceso poco tiempo después.

Tras el crimen, la policía científica recolectó vainas servidas de calibre 9 milímetros en la escena. Tras la investigación, se identificó que, además de la moto, otros dos sospechosos habrían llegado al lugar en autos.

En los operativos posteriores, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos jóvenes de 18 y 21 años, acusados de homicidio. Además, se incautó la moto azul utilizada en el ataque, prendas de vestir vinculadas al hecho y dos vehículos.

La policía halló la moto Zanella robada, que había sido retirada del domicilio de la víctima tras la agresión.

La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien trabja para determinar la responsabilidad específica de cada uno de los involucrados y establecer quién fue el que disparó.