Dolor y desconsuelo: así fue el cortejo fúnebre de Ian Cabrera, el nene asesinado en la escuela

Familiares, amigos y vecinos participaron del velatorio del menor de 13 años, asesinado en dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

Dolor y desconsuelo por Ian: finalizó el cortejo fúnebre y sus restos ya descansan en el cementerio municipal.

Dolor y desconsuelo por Ian: finalizó el cortejo fúnebre y sus restos ya descansan en el cementerio municipal.

Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, le dieron el último adiós en medio de una profunda conmoción que atraviesa a toda la comunidad.

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe. Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe. Gentileza El velatorio comenzó temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal, donde una gran cantidad de personas se acercó para acompañar a la familia del adolescente, víctima del ataque a tiros perpetrado por un compañero dentro del establecimiento educativo.

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal Gentileza - Aire de Santa Fe Cerca de las 10.30 h el cortejo fúnebre cargado con coronas de flores partió hacia el cementerio municipal de la ciudad, ubicado sobre calle Piedras, donde se realizó la inhumación. Antes, se detuvo en la iglesia del pueblo para realizar una misa.

Embed Entre el dolor irreparable y las lágrimas sin consuelo: así todo el pueblo santafecino de San Cristóbal despidió a Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado en la escuela por un compañero de 15.https://t.co/ZuQJKTvsik pic.twitter.com/HISAcPd4ht — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 31, 2026 Además, el coche pasó por el Club Atlético Independiente, donde Ian jugaba al fútbol. Cientos de alumnos de distintas escuelas, públicas y privadas, salieron a la vereda a acompañar el responso.

Embed SANTA FE: DESPIDEN A IAN, EL CHICO ASESINADO EN LA ESCUELA



#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/I0TGk9IGVJ — América TV (@AmericaTV) March 31, 2026 ian cabrera El cotejo fúnebre pasó por el club donde Ian jugaba al fútbol. Leo Galletto / Infobae En medio del llanto y profundo dolor, sus allegados se subieron a una escalera para tocar el féretro antes de la colocación de la placa que cerró el nicho.