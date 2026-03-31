Dolor y desconsuelo: así fue el cortejo fúnebre de Ian Cabrera, el nene asesinado en la escuela

Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, le dieron el último adiós en medio de una profunda conmoción que atraviesa a toda la comunidad.
Familiares, amigos y vecinos participaron del velatorio del menor de 13 años, asesinado en dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.
Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, le dieron el último adiós en medio de una profunda conmoción que atraviesa a toda la comunidad.
El velatorio comenzó temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal, donde una gran cantidad de personas se acercó para acompañar a la familia del adolescente, víctima del ataque a tiros perpetrado por un compañero dentro del establecimiento educativo.
Cerca de las 10.30 h el cortejo fúnebre cargado con coronas de flores partió hacia el cementerio municipal de la ciudad, ubicado sobre calle Piedras, donde se realizó la inhumación. Antes, se detuvo en la iglesia del pueblo para realizar una misa.
Además, el coche pasó por el Club Atlético Independiente, donde Ian jugaba al fútbol. Cientos de alumnos de distintas escuelas, públicas y privadas, salieron a la vereda a acompañar el responso.
En medio del llanto y profundo dolor, sus allegados se subieron a una escalera para tocar el féretro antes de la colocación de la placa que cerró el nicho.
El crimen, ocurrido el lunes, generó un fuerte impacto en la localidad santafesina. Ian había comenzado hacía pocos días el primer año de la secundaria en la institución, donde se produjo el ataque sin precedentes.
En paralelo, vecinos y allegados continúan con los reclamos de justicia. Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven y exigir respuestas ante lo sucedido.