31 de marzo de 2026 - 09:33

Dolor y desconsuelo: así fue el cortejo fúnebre de Ian Cabrera, el nene asesinado en la escuela

Familiares, amigos y vecinos participaron del velatorio del menor de 13 años, asesinado en dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.

Dolor y desconsuelo por Ian: finalizó el cortejo fúnebre y sus restos ya descansan en el cementerio municipal.&nbsp;

Dolor y desconsuelo por Ian: finalizó el cortejo fúnebre y sus restos ya descansan en el cementerio municipal. 

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La Nación / Marcelo Manera
Dolor y desconsuelo por Ian: finalizó el cortejo fúnebre y sus restos ya descansan en el cementerio municipal.

Dolor y desconsuelo por Ian: finalizó el cortejo fúnebre y sus restos ya descansan en el cementerio municipal.

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Clarín / Marcelo Carroll
El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

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Gentileza - Aire de Santa Fe
Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

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Gentileza - Aire de Santa Fe
Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

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Gentileza - El Litoral
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

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Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe.
Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe.

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe.

El velatorio comenzó temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal, donde una gran cantidad de personas se acercó para acompañar a la familia del adolescente, víctima del ataque a tiros perpetrado por un compañero dentro del establecimiento educativo.

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal
El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

El velatorio se realiza desde temprano en la Asociación Mutual de San Cristóbal

Cerca de las 10.30 h el cortejo fúnebre cargado con coronas de flores partió hacia el cementerio municipal de la ciudad, ubicado sobre calle Piedras, donde se realizó la inhumación. Antes, se detuvo en la iglesia del pueblo para realizar una misa.

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Además, el coche pasó por el Club Atlético Independiente, donde Ian jugaba al fútbol. Cientos de alumnos de distintas escuelas, públicas y privadas, salieron a la vereda a acompañar el responso.

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ian cabrera
El cotejo fúnebre pasó por el club donde Ian jugaba al fútbol.

El cotejo fúnebre pasó por el club donde Ian jugaba al fútbol.

En medio del llanto y profundo dolor, sus allegados se subieron a una escalera para tocar el féretro antes de la colocación de la placa que cerró el nicho.

ian cabrera velorio

El crimen, ocurrido el lunes, generó un fuerte impacto en la localidad santafesina. Ian había comenzado hacía pocos días el primer año de la secundaria en la institución, donde se produjo el ataque sin precedentes.

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Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven

En paralelo, vecinos y allegados continúan con los reclamos de justicia. Desde las horas posteriores al hecho, se concentraron frente a la escuela, donde colocaron velas y carteles para recordar al joven y exigir respuestas ante lo sucedido.

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