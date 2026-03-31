Cómo es la escopeta que el asesino de la escuela de San Cristóbal usó y ocultó en un estuche de guitarra

Es un tipo de arma que suele utilizarse para la caza. El agresor de 15 años entró al establecimiento antes de izar la bandera y disparó. No tenía conflictos con la víctima fatal.

Cómo es la escopeta que el asesino de 15 años usó: la traía escondida en el estuche de la guitarra

La investigación por el crimen en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal (Santa Fe), permitió reconstruir cómo era el arma utilizada por el tirador de 15 años que asesinó a Ian Cabrera Núñez (13).

Se trata de una escopeta calibre 12/70 de doble cañón, un tipo de arma habitualmente usada para caza y que, según las primeras versiones, pertenecería a su abuelo.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en San Cristóbal, donde el adolescente ocultó la escopeta dentro de un estuche de guitarra para ingresar al establecimiento sin levantar sospechas. De acuerdo con la reconstrucción judicial, el arma estaba cargada al momento de ser hallada y presentaba vainas percutadas, lo que confirma su utilización durante el ataque.

Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe. Ian Cabrera Núñez tenía 13 años. Fue asesinado por un compañero en la escuela Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, Santa Fe. Gentileza Las pericias iniciales, a cargo del fiscal Mauricio Espinoza, determinaron que en el lugar se encontraron cartuchos calibre 12/70, vainas servidas y restos de munición tanto en los sanitarios como en el patio del colegio. Además, los estudios realizados al imputado, incluido el dermotest, dieron positivo en ambas manos, lo que refuerza su vinculación directa con los disparos.

Según la reconstrucción, el primer tiro se produjo dentro de un baño del establecimiento. Luego, el agresor salió al patio, recargó el arma y efectuó nuevos disparos. En total, habría disparado entre cuatro y cinco veces. La víctima fatal fue Ian Cabrera, alumno de 13 años que no tenía conflictos previos con el atacante y quedó en la línea de fuego de manera circunstancial.