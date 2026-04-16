Confirmaron amenazas de tiroteo en 25 escuelas de Mendoza: así es el protocolo de emergencia de la DGE

Si bien todo indica que las amenazas anónimas que aparecieron en 25 escuelas de Mendoza responden a un patrón vinculado con la sociedad actual, globalizada e hiperconectada, y que se ha simplificado con el termino reto viral, hay dos dependencias estatales (DGE y Ministerio de Seguridad) trabajando en conjunto para dar respuesta rápida a intimidaciones inéditas en la provincia: “Mañana tiroteo en la escuela. No vengan”.

Amenazas de tiroteos en escuelas: qué hay detrás de la conducta de los adolescentes

Hicieron un divertido doblaje en vivo en plena plaza Independencia de Mendoza y el resultado se hizo viral

Las alarmas se encendieron ayer cuando salió a la luz un mensaje en uno de los baños de la Escuela 4-143 El Algarroba l, en Las Heras: “Brenton Tarrant. Columbine 1999. Tiroteo escolar. Pronto. Hijos de puta”.

Tras la difusión de este primer caso, salieron a la luz 25 episodios con la misma metodología: pintadas en baños con fuertes amenazas de un supuesto tiroteo dentro de la escuela.

La DGE confirmó casos en colegios de Las Heras, Junín, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Ciudad,Lavalle, San Martín, Tunuyán y San Rafael. El Gobierno escolar decidió no identificar las escuelas en busca de no magnificar las intimidaciones. Se limitaron a detallaran que entre los 25 establecimientos hay, al menos, un colegio privado.

“La metodología es la misma en todos los casos. Pintaron mensajes que advertían un supuesto tiroteo en la escuela. La intimidación y el mensaje se repiten, lo que nos indica que es algo que nació como un reto en redes sociales”, analizaron fuentes vinculadas al caso.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Gentileza

El caso en Las Heras, la punta de un gran ovillo

Esta intimidación llegó primero a oídos, y ojos, mediante fotos, de los padres de alumnos y luego a las autoridades de la escuela estatal, que de inmediato activaron el protocolo por amenazas. Un protocolo “genérico”, ya que no existía un lineamiento específico para atender este tipo de casos en Mendoza.

A los casos mendocinos se suman amenazas en colegios de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, lo que refuerza la hipótesis de este “reto de TikTok”. Más allá de esto, las amenazas existieron, los protocolos se activaron y, lógicamente, los padres se alarmaron.

“Decidimos cortar la calle hasta que salga el director y nos dé una explicación de lo sucedido”, dijo una madre ayer en la puerta de la escuela de Las Heras. La mujer además denunció que el directivo pidió minimizar estas amenazas e incluso “recomendó” no informar a los padres. Esto también será investigado por la DGE, ya que pudo haber existido, en varias instituciones, una grave omisión a la hora de comunicar de manera inmediata este tipo de situaciones.

Ante la ausencia de un protocolo específico, la DGE y el Ministerio de Seguridad elaboran una serie de recomendaciones para que las escuelas puedan responder ante estas situaciones inéditas.

Entre estas recomendaciones se incluyó la posibilidad de revisar a los alumnos antes del ingreso a clases.

“Las jornadas se desarrollaron con normalidad”, aseguraron desde la DGE, y agregaron: “En paralelo se está trabajando para dar con los autores”.

En esto último interviene la División Investigaciones de la Policía de Mendoza, que analizará los mensajes para intentar identificar a los responsables y luego poder planificar un abordaje específico con estos alumnos.

“Pedimos responsabilidad y compromiso a las familias, que dialoguen con sus hijos y supervisen qué llevan a la escuela. Han habido errores y omisiones, pero ya estamos trabajando para ordenar la situación y mejorar la respuesta”, pidió Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar.

Protocolo ante amenazas y retos virales en escuelas

El documento establece cómo actuar frente a amenazas vinculadas a “retos virales”, explicadas como un fenómeno de imitación (efecto copycat) que busca generar pánico y notoriedad. La clave del abordaje es no reforzar la conducta, manteniendo las clases con medidas de seguridad reforzadas.

Medidas Operativas de Prevención y Detección Temprana

Inspección Previa (Cuerpo de Celadores): El personal que ingresa en la primera franja horaria deberá realizar una revisión exhaustiva de baños, pupitres y espacios comunes. Ante el hallazgo de cualquier mensaje, inscripción u objeto peligroso, se debe preservar el lugar y evitar la toma de fotografías por parte de personas no autorizadas.

Gestión de Entornos de Cuidado (Espacios Comunes y Sanitarios): Se establece una estrategia de Acompañamiento Preventivo y Supervisión de espacios comunes. El personal institucional asignado velará por el uso adecuado de las instalaciones, garantizando la presencia adulta en dichos espacios. El objetivo es fortalecer la prevención de situaciones de riesgo y asegurar el resguardo de la integridad física y la intimidad de los estudiantes.

Gestión de Pertenencias: De manera “excepcional” y preventiva, se dispone que los estudiantes asistan únicamente con carpeta y cartuchera (sin mochila), con el propósito de circunscribir el ingreso de elementos a los estrictamente necesarios para la actividad pedagógica, mitigando riesgos de manera pasiva y resguardando el entorno escolar.

Acción ante amenazas

Llamar al 911 de inmediato.

Informar a autoridades educativas.

Registrar y eliminar el mensaje para evitar su difusión.

Comunicación Institucional y Familiar

Se debe emitir una comunicación formal a las familias que transmita previsibilidad y gestión de riesgos, asegurando que la institución cuenta con las herramientas necesarias para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro. “No se debe replicar el texto de la amenaza para no generar pánico”.

Corresponsabilidad Familiar: Solicitar explícitamente a los progenitores

Abrir espacios de diálogo y reflexión problematizando estas conductas y detectando el posicionamiento adolescente frente a ellas.

Orientación adulta respecto al emergente.

Supervisión y/o revisión de redes sociales

Supervisión y/o revisión pertenencias que los estudiantes ingresan al establecimiento educativo.

Enfatizar en la prohibición del ingreso a la institución escolar de cualquier objeto que implique riesgo para sí mismo o para terceros.

El diálogo y la reflexión en el hogar sobre las consecuencias legales de este tipo de acciones caratuladas como "Intimidación Pública"

La observación de cambios bruscos de conducta o indicadores de ansiedad

Abstención en Redes Personales: El personal docente y no docente NO DEBE difundir estas situaciones en sus redes sociales privadas. La comunicación es estrictamente oficial para evitar la desinformación.

Articulación Territorial: Los directivos de secundaria deben comunicarse con las Escuelas Primarias y Equipos de Nivel Primario de su zona de influencia para unificar el discurso, llevar tranquilidad y alertar sobre posibles réplicas en niveles menores.

Abordaje de Salud Mental

El Servicio de Orientación Escolar (SOE) deberá priorizar:

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP): Atención inmediata a estudiantes con crisis de ansiedad o miedos derivados de la amenaza.

Desescalada Grupal: Intervenir en las aulas para contextualizar el fenómeno como un reto viral con consecuencias legales, reforzando la noción de la escuela como un espacio protegido por el Estado y los adultos

Facilitar la expresión emocional de los estudiantes producto de la situación acontecida.

Encuadre Legal

Se recuerda que estas acciones están tipificadas como Intimidación Pública y son pasibles de sanciones bajo el Código Contravencional. La DGE impulsará las acciones legales pertinentes, incluyendo la responsabilidad civil de los padres por los costos operativos derivados de estas conductas.

Qué observar (señales generales)

Distracción, bajo rendimiento, irritabilidad o retraimiento.

Problemas de sueño, cambios de ánimo o conductas agresivas.

Conductas de riesgo (consumo, impulsividad, autolesiones).

Temores excesivos, pensamientos sobre la muerte o aislamiento.

En niños: regresiones y apego excesivo.

En adolescentes: desafío a la autoridad, consumo y conductas impulsivas.

Cómo intervenir

Escuchar e indagar preocupaciones.

Hablar de lo sucedido en momentos breves y adecuados.

Reducir exigencias: dividir tareas y dar descansos.

Brindar contención emocional y apoyo frecuente.

Aclarar rumores y trabajar pensamientos negativos.

Reforzar que no son culpables.

Manejo emocional (ira, frustración, angustia)

Identificar señales de alerta (gritos, impulsividad).

Generar confianza antes de intervenir.

Proponer estrategias: pausa (“tiempo fuera”), ejercicio, escritura, música.

Practicar estas herramientas y reforzar conductas positivas.

Prevención de conductas de riesgo

Estar atentos a cambios bruscos o conductas peligrosas.

Dialogar sobre riesgos con estudiantes y familias.

Reforzar supervisión y límites en el hogar.

Promover actividades positivas (deporte, proyectos).

Problemas de sueño

Establecer rutinas regulares.

Evitar pantallas, cafeína y estímulos antes de dormir.

Fomentar actividades relajantes.

Acompañamiento familiar en horarios nocturnos.

Cuándo derivar

Riesgo para sí mismo o terceros.

Problemas psicológicos o médicos graves.

Consumo problemático o violencia.

Dificultades persistentes.

Cómo hacerlo: