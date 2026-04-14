14 de abril de 2026 - 08:32

Murió un conductor tras chocar y atravesar un guardarraíl en la Ruta 7

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en Ruta 7 y Lamadrid. La víctima era un hombre oriundo de San Martín.

Murió un conductor tras chocar y atravesar un guardarraíl en la Ruta 7.

Murió un conductor tras chocar y atravesar un guardarraíl en la Ruta 7.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un hombre de 27 años murió en la madrugada de este martes como consecuencia de un incidente vial ocurrido sobre el Ruta Nacional 7, a la altura de calle Lamadrid, en San Roque, muy cerca del puente del río Mendoza ya llegando a Palmira.

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El hecho se registró alrededor de las 4.55, cuando un automóvil Renault 9 circulaba en dirección de oeste a este. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo antes de llegar a la intersección mencionada.

Como consecuencia, el rodado impactó contra el guardarraíl y quedó al costado de la ruta.

Al lugar acudió personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico constató el fallecimiento del conductor en el lugar. Se trataba de un hombre de 27 años, oriundo del departamento de San Martín, que se desempeñaba laboralmente en la empresa Santa Elena.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía Vial que, junto con la Policía Científica, trabaja para establecer las causas del hecho.

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