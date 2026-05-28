Ruta 7: cuáles son las cinco empresas que buscan controlar el corredor internacional mendocino

cuCinco grupos empresarios quedaron en carrera para disputar la futura concesión de uno de los corredores viales más importantes de Mendoza. Se trata del tramo mendocino de la Ruta Nacional 7 , incluido dentro del denominado “ Tramo Cuyo ” de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno de Javier Milei .

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Entre las firmas que presentaron ofertas aparecen constructoras con fuerte presencia en la obra pública provincial, tanto en proyectos financiados por el Ejecutivo mendocino como en intervenciones viales y de infraestructura ejecutadas en los últimos años.

La licitación contempla la concesión de 329 kilómetros de la Ruta 7 , desde el límite con San Luis hasta el Paso Internacional Cristo Redentor , bajo un esquema de inversión privada que incluye mantenimiento integral, nuevas estaciones de peaje y obras obligatorias en alta montaña.

La apertura de sobres se realizó este viernes y forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo , el esquema prevé inversión “ 100% privada ” para obras sobre más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales en distintas provincias.

Las ofertas presentadas para quedarse con la concesión corresponden a José Cartellone Construcciones Civiles SA junto a Constructora San José SA ; la UTE integrada por Compacto, Edmacar y Tolcon ; el consorcio conformado por Laugero, Green y Corporación del Sur ; CPC SA ; e IEB Construcciones .

Uno de los grupos que concentra atención es el conformado por Cartellone y Constructora San José. Esta última empresa actualmente tiene a cargo la construcción del Polo Judicial de Tunuyán, una obra cuya inversión supera los 15 mil millones de pesos.

Además, San José participa en obras financiadas con el Fondo del Resarcimiento, específicamente en la doble vía de acceso a Rivadavia-Junín-San Martín, en el Tramo II ejecutado en UTE con Ayfra y Tolcon.

Cartellone, por su parte, es una de las firmas históricas de Mendoza y actualmente también desarrolla trabajos sobre la exRuta Nacional 7, hoy denominada Ruta Provincial 22, en el tramo comprendido entre calle Arturo González y Cervantes, en Maipú.

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Otra de las propuestas corresponde a la unión integrada por Laugero SA, Green SA y Corporación del Sur. Laugero ya intervino sobre el Acceso Este con tareas de reasfaltado en San Martín, mientras que Green ejecuta uno de los contratos más importantes de la reconstrucción de la Ruta 22, entre Arturo González y el nudo vial de Guaymallén.

Corporación del Sur, en tanto, cuenta con antecedentes recientes en infraestructura urbana mendocina, entre ellos trabajos sobre calle Tirasso y avenida Libertador, en las inmediaciones del Parque General San Martín.

La tercera oferta presentada corresponde a la UTE integrada por Tolcon, Compacto y Edmacar. Tolcon nació en Rivadavia y acumula experiencia en obras públicas provinciales, entre ellas el Polo Judicial y el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata.

Compacto se especializa en producción y provisión de hormigón elaborado, mientras que Edmacar desarrolla actividades vinculadas a movimiento de suelos y construcción vial.

La lista de interesadas también incluye a CPC SA, empresa vinculada actualmente al Grupo Indalo y con participación en proyectos de infraestructura vial y energética en distintas provincias del país.

En tanto, IEB Construcciones, continuadora de Dycasa, también presentó oferta para el corredor mendocino. Entre sus antecedentes figuran obras de infraestructura vial en Buenos Aires y Salta.

Peajes y sistema Free Flow

La futura adjudicataria tendrá a cargo no solo el mantenimiento integral del corredor internacional, sino también el cobro de peajes y la ejecución de obras consideradas prioritarias por el Gobierno nacional.

El esquema contempla cuatro estaciones de peaje sobre la Ruta 7: las ya existentes de La Paz y Las Cuevas, además de dos nuevas cabinas proyectadas en Variante Palmira y Potrerillos.

El pliego establece además la implementación de tecnología Free Flow, un sistema automático de cobro sin barreras físicas que buscará reducir demoras, especialmente en el tránsito de cargas internacionales.

Las obras previstas en alta montaña

Entre las obras obligatorias figuran la reconstrucción del puente sobre el arroyo Uspallata, la construcción de una rotonda en el cruce de Ruta 7 y Ruta 149, además de repavimentaciones estructurales en distintos sectores de alta montaña.

El gobernador Alfredo Cornejo también se refirió a la licitación y sostuvo que la Ruta 7 “es estratégica para Mendoza y para toda la Argentina”.

“La incorporación del Tramo Cuyo a la Red Federal de Concesiones es algo que veníamos solicitando, ya que es necesario modernizar una vía clave para la producción, el comercio, el turismo y la integración con Chile”, afirmó.