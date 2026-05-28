28 de mayo de 2026 - 08:37

Tragedia en Santa Rosa: un hombre murió atropellado en la Ruta 7

El accidente ocurrió este jueves por la mañana, a la altura de calle Guiñazú, en Las Catitas. La víctima fue hallada sin vida sobre la carpeta asfáltica y la Justicia investiga las circunstancias del caso.

Santa Rosa: un hombre murió atropellado en Ruta 7 y buscan esclarecer cómo ocurrió el hecho

Santa Rosa: un hombre murió atropellado en Ruta 7 y buscan esclarecer cómo ocurrió el hecho

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Por Enrique Pfaab

Un hombre murió en la mañana de este jueves luego de ser atropellado sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de Las Catitas, Santa Rosa.

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El hecho ocurrió a la altura de calle Guiñazú y fue advertido a través de un llamado a la línea de emergencias 911. Tras la alerta, efectivos policiales y personal de emergencias se desplazaron hasta el lugar.

Al arribar, los uniformados constataron la presencia de una camioneta involucrado en el siniestro y de un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica, ya sin signos vitales.

Por el momento, las autoridades trabajan para determinar la mecánica del hecho y establecer cómo se produjo el atropello. En el lugar se realizaron las primeras pericias y actuaciones de rigor.

La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de los peritajes y demás medidas ordenadas para esclarecer lo sucedido.

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