Tragedia en Santa Rosa: un hombre murió atropellado en la Ruta 7

El accidente ocurrió este jueves por la mañana, a la altura de calle Guiñazú, en Las Catitas. La víctima fue hallada sin vida sobre la carpeta asfáltica y la Justicia investiga las circunstancias del caso.

Santa Rosa: un hombre murió atropellado en Ruta 7 y buscan esclarecer cómo ocurrió el hecho

Un hombre murió en la mañana de este jueves luego de ser atropellado sobre la Ruta Nacional 7, en jurisdicción de Las Catitas, Santa Rosa.

El hecho ocurrió a la altura de calle Guiñazú y fue advertido a través de un llamado a la línea de emergencias 911. Tras la alerta, efectivos policiales y personal de emergencias se desplazaron hasta el lugar.

Al arribar, los uniformados constataron la presencia de una camioneta involucrado en el siniestro y de un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica, ya sin signos vitales.

Por el momento, las autoridades trabajan para determinar la mecánica del hecho y establecer cómo se produjo el atropello. En el lugar se realizaron las primeras pericias y actuaciones de rigor.