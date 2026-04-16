Tras 10 días desaparecido, hallaron con vida a Jesús Esquivel, el hombre intensamente buscado en San Martín

El hombre de 35 años fue hallado mientras caminaba en Ñacuñán y fue trasladado de inmediato al hospital Perrupato.

Hallaron con vida a Jesús Esquivel, el hombre que era intensamente buscado en San Martín

Durante este jueves por la tarde confirmaron la aparición con vida de Jesús Sebastián Esquivel (35), quien había sido visto por última vez el 6 de abril en el departamento de San Martín y horas después envío mensajes en los que advertía haber recibido amenazas.

Según indicaron, Esquivel fue hallado mientras caminaba por una huella en Ñacuñán, a 90 kilómetros en dirección sur a Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa. Asimismo confirmaron que se encontraba desorientado. Tras el hallazgo, fue trasladado de inmediato al hospital Perrupato.

La desaparición de Jesús Esquivel Esquivel había sido visto por última vez el lunes 6 de abril alrededor de las 17.30, cuando salió de su domicilio en calle Balcarce, en la ciudad de San Martín, a bordo de una bicicleta de carrera marca Venzo con destino a un taller de reparación cerca del Museo Las Bóvedas. La última comunicación se registró cerca de las 22.00 de ese mismo día.

Antes de perder contacto, Esquivel habría enviado mensajes a familiares en los que mencionaba haber recibido amenazas. La última comunicación registrada fue cerca de las 22.00 de ese mismo día.