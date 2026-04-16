16 de abril de 2026 - 18:39

Tras 10 días desaparecido, hallaron con vida a Jesús Esquivel, el hombre intensamente buscado en San Martín

El hombre de 35 años fue hallado mientras caminaba en Ñacuñán y fue trasladado de inmediato al hospital Perrupato.

Hallaron con vida a Jesús Esquivel, el hombre que era intensamente buscado en San Martín&nbsp;

Hallaron con vida a Jesús Esquivel, el hombre que era intensamente buscado en San Martín 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante este jueves por la tarde confirmaron la aparición con vida de Jesús Sebastián Esquivel (35), quien había sido visto por última vez el 6 de abril en el departamento de San Martín y horas después envío mensajes en los que advertía haber recibido amenazas.

Leé además

Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

"Están jugando con mi vida": la última frase que envió el hombre desaparecido hace cuatro días en San Martín
Rescataron dos ñandúes que estaban en cautiverio en Maipú

Rescatan dos ñandúes que estaban en cautiverio en una casa en Maipú

Por Redacción Policiales

Según indicaron, Esquivel fue hallado mientras caminaba por una huella en Ñacuñán, a 90 kilómetros en dirección sur a Las Catitas, en el departamento de Santa Rosa. Asimismo confirmaron que se encontraba desorientado. Tras el hallazgo, fue trasladado de inmediato al hospital Perrupato.

La desaparición de Jesús Esquivel

Esquivel había sido visto por última vez el lunes 6 de abril alrededor de las 17.30, cuando salió de su domicilio en calle Balcarce, en la ciudad de San Martín, a bordo de una bicicleta de carrera marca Venzo con destino a un taller de reparación cerca del Museo Las Bóvedas. La última comunicación se registró cerca de las 22.00 de ese mismo día.

Antes de perder contacto, Esquivel habría enviado mensajes a familiares en los que mencionaba haber recibido amenazas. La última comunicación registrada fue cerca de las 22.00 de ese mismo día.

El caso generó una fuerte preocupación, no solo por la desaparición en sí, sino también por los mensajes que el hombre envió antes de perder contacto. En uno de ellos, dirigido a su familia, escribió: “Están jugando con mi vida”, frase que encendió la alarma y que es considerada clave por los investigadores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Horror en una escuela de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Horror: un estudiante apuñaló a un compañero dentro de la escuela en Buenos Aires

Por Redacción Policiales
Polo Judicial de Ciudad | Archivo Los Andes

Investigan la aparición de imágenes creadas con IA de alumnas de un colegio religioso de Lavalle

Por Redacción Policiales
El neurocirujano Leopoldo Luque negó este jueves haber aislado a Diego Armando Maradona durante su tratamiento

Luque negó haber aislado a Maradona y cuestionó su rol durante la internación domiciliaria

Por Redacción Policiales
Caso Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió su excarcelación y la Justicia deberá definir si queda en libertad.

Caso Báez Sosa: Lucas Pertossi pidió su excarcelación y la Justicia deberá definir si queda en libertad

Por Redacción Policiales