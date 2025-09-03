Los posteos machistas del presunto femicida de Sandra Sánchez: "Un hombre que la respeta..."

Mientras continúa la conmoción por el femicidio de Sandra Sánchez (57) , octava mujer asesinada en contexto de violencia de género en lo que va de 2025, se conocieron las aberrantes publicaciones en redes sociales de su expareja Enzo Manuel Valdovino (57), detenido por el crimen ocurrido este martes por la tarde en Guaymallén .

En Facebook , el presunto femicida compartía publicaciones con alusiones a sus conflictos maritales y un tinte machista. De hecho, algunos posteos del hombre buscaban ocultar una personalidad e historia personal que terminaron en el asesinato a puñaladas de Sandra.

Una de las publicaciones que avaló Valdovino dice "La vida me enseñó que el amor se siente, no se elige (...) Que la actitud nos define, nos acerca, o nos aleja de los demás".

En otro posteo, el detenido por el femicidio de Sandra compartió un video falso del papa León XIV , con una voz modificada con Inteligencia Artificial , en el que dice que una mujer no debe dejarse llevar por las amigas , ya que "le aconsejan desde la envidia". En cambio, debe sí o sí formar un "hogar de verdad" con un hombre.

"Un hombre que la respeta se convierte en su todo (...) Te llenan la cabeza de dudas, te aconsejan desde la envidia porque saben que tú con ese hombre podrías construir un hogar de verdad. Si lo que te dicen te aleja de quien te hace bien, no son consejos, son trampas. La mujer que se deja llevar por lo que dicen los demás, termina perdiendo al hombre que la ama", se oye en el cuestionable video.

Valdovino añadió en otra publicación que son "sabias palabras" decir que "ahora mismo le podés decir basta a la mujer que ya no te gusta". Y en otro polémico posteo, el hombre compartió: "La religión correcta es ser buena persona".

En junio pasado, además, Valdovino subió una foto del consulado de España en Mendoza, tramitando la ciudadanía para viajar hacia fin de año.

Cómo fue el femicidio de Sandra Sánchez, octava víctima en el año

Sandra Sánchez, de 57 años, fue asesinada a puñaladas este martes por la tarde en su casa de calle Ropolo al 6.500 en Buena Nueva, Guaymallén.

Vecinos la hallaron gravemente herida en la vereda de la vivienda, con una puñalada letal en la zona de su axila. Pese a las maniobras de urgencia, la mujer murió en el lugar.

Por el crimen fue detenida la expareja de Sandra, Enzo Valdovino (57). Estaba en la casa al momento del hecho, y los vecinos querían atacarlo, en medio de la impotencia y la conmoción.

Femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén Sandra Sánchez fue asesinada por su pareja en su casa de Guaymallén tras una pelea y se convirtió en la octava víctima de femicidio en Mendoza en lo que va de 2025. Gentileza

Según las primeras investigaciones y la propia declaración del sospechoso, el hombre había llegado a la casa para retirar muebles tras la reciente separación de la pareja. En medio de una discusión, se produjo un forcejeo durante el cual el hombre tomó un cuchillo y lo utilizó para atacar a Sandra.

Tras su aprehensión, Valdovino fue trasladado a una dependencia del Ministerio Público Fiscal para su futura imputación. En el lugar trabajó la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

En Mendoza, Sandra Sánchez es la octava víctima de femicidio en lo que va del 2025, una cifra que supera a los cinco casos registrados en todo el año pasado.

En orden cronológico, se produjeron los femicidios de Antonia Falcón (60, Guaymallén), Alejandra Cuevas (48, Las Heras), Eliana Valeria Speziale (45, Junín), Verónica Magallanes (49, Ciudad), Carla Janet Del Souc (27, Rivadavia), Flora Inés Moyano (61, Las Heras), Rocío Collado (30, San Rafael) y Sandra Sánchez (57, Guaymallén).