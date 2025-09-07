Tragedia en Maipú: no vio una loma de burro, perdió el control y murió tras impactar contra unos caños

Ocurrió en la intersección de las calles Juan Castelli y Presidente Domingo Faustino Sarmiento. La víctima de 28 años circulaba en una moto prestada.

Un joven de 28 años murió durante la madrugada de este domingo en Maipú tras un trágico accidente vial mientras circulaba en una moto prestada. El hecho se produjo cerca de las 01:15 en la intersección de las calles Juan Castelli y Presidente Domingo Faustino Sarmiento.

La víctima fue identificada como Carlos Samuel Domínguez, quien conducía una motocicleta Triumph 500cc. Según las primeras pericias, Dominguez circulaba de este a oeste por calle Sarmiento cuando perdió el control del rodado al no advertir una loma de burro.

Luego de la imprevisto, el joven impactó de lleno contra unos caños amarillos que señalizan un zajón de la calzada. Como consecuencia del choque, el conductor salió despedido varios metros, quedando su cuerpo en el lugar, mientras que la moto fue hallada a unos 150 metros de distancia.

A quién pertenecía la moto Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 54a y personal del SEC, que constató el deceso. La Policía Científica realizó las pericias correspondientes y la Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de la investigación.