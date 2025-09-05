5 de septiembre de 2025 - 09:11

Le abrieron el tórax de una puñalada y pelea por su vida: tiene 36 años y un extenso prontuario

Un hombre de 36 años, con un extenso historial delictivo, fue gravemente herido en la madrugada de este jueves en el barrio 12 de Octubre, en Maipú.

Un hombre de 36 años, con un extenso historial delictivo, fue gravemente herido en la madrugada de este jueves en el barrio 12 de Octubre, en Maipú.

Un hombre de 36 años, con un extenso historial delictivo, fue gravemente herido en la madrugada de este jueves en el barrio 12 de Octubre, en Maipú.

Foto:

Policía Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 36 años, con un extenso historial delictivo, fue gravemente herido en la madrugada de este jueves en el barrio 12 de Octubre, en Maipú.

Leé además

Cortes de luz programados para este miércoles en varios puntos de la provincia.

Edemsa anunció que el servicio se verá afectado en varias zonas de Mendoza

Por Redacción Sociedad
Celebración. La Kermesse vuelve a Mendoza para celebrar 10 años desde su conformación.

La Kermesse y la resurrección del pogo ricotero

Por Ariel Búmbalo

El hecho ocurrió cerca de la 1.15, cuando la víctima —identificada como R.D.— sufrió una herida punzocortante que le provocó una evisceración en el tórax, afectando su pulmón izquierdo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece con pronóstico reservado.

R.D. posee abundantes antecedentes penales, entre ellos robos, hurtos, amenazas agravadas, lesiones y hechos vinculados a violencia de género, cometidos entre 2008 y 2024.

Por el momento, se investigan las causas que originaron el ataque y no se descartan hipótesis vinculadas a su prontuario. La causa quedó en manos de la Comisaría 61° de Maipú.

Antecedentes de R. D. (36 años)

  • 02/05/2008 – Robo agravado en poblado y en banda

  • 12/11/2008 – Robo

  • 13/05/2009 – Robo agravado

  • 18/09/2009 – Robo en concurso real con amenazas coactivas

  • 30/09/2009 – Lesiones leves en concurso real

  • 10/10/2010 – Hurto simple

  • 24/08/2011 – Robo

  • 26/04/2017 – Amenazas agravadas

  • 27/07/2017 – Robo simple

  • 11/07/2018 – Amenazas agravadas

  • 16/10/2022 – Amenazas simples en contexto de violencia de género

  • 29/04/2023 – Hurto simple

  • 15/04/2024 – Amenazas en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma y abuso de arma

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu lanzo las jornadas de actualizacion en salud materno infantil

Maipú lanzó las Jornadas de Actualización en Salud Materno Infantil

Por Redacción
Detuvieron a un ladrón en los techos de un barrio de Maipú. Imagen ilustrativa / Orlando Pelichotti

Lo atraparon en Maipú cuando que escapaba por los techos con electrodomésticos y una jaula con aves silvestres

Por Redacción Policiales
el maipu tango festival celebra su 15° edicion con un homenaje a mario araujo

El Maipú Tango Festival celebra su 15° edición con un homenaje a Mario Araujo

Por Andrés Aguilera
Alejandro Ruffo, detenido por el crimen de su hijo Enzo en Lomas de Zamora, confesó que asfixió al niño de 8 años con el objetivo de vengarse de su esposa

Confesó que mató a su hijo de 8 años para vengarse de su esposa porque le pidió el divorcio

Por Redacción Política