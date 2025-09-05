Le abrieron el tórax de una puñalada y pelea por su vida: tiene 36 años y un extenso prontuario

Un hombre de 36 años, con un extenso historial delictivo, fue gravemente herido en la madrugada de este jueves en el barrio 12 de Octubre, en Maipú.
El hecho ocurrió cerca de la 1.15, cuando la víctima —identificada como R.D.— sufrió una herida punzocortante que le provocó una evisceración en el tórax, afectando su pulmón izquierdo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece con pronóstico reservado.
R.D. posee abundantes antecedentes penales, entre ellos robos, hurtos, amenazas agravadas, lesiones y hechos vinculados a violencia de género, cometidos entre 2008 y 2024.
Por el momento, se investigan las causas que originaron el ataque y no se descartan hipótesis vinculadas a su prontuario. La causa quedó en manos de la Comisaría 61° de Maipú.
02/05/2008 – Robo agravado en poblado y en banda
12/11/2008 – Robo
13/05/2009 – Robo agravado
18/09/2009 – Robo en concurso real con amenazas coactivas
30/09/2009 – Lesiones leves en concurso real
10/10/2010 – Hurto simple
24/08/2011 – Robo
26/04/2017 – Amenazas agravadas
27/07/2017 – Robo simple
11/07/2018 – Amenazas agravadas
16/10/2022 – Amenazas simples en contexto de violencia de género
29/04/2023 – Hurto simple
15/04/2024 – Amenazas en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma y abuso de arma