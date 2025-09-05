Le abrieron el tórax de una puñalada y pelea por su vida: tiene 36 años y un extenso prontuario

Un hombre de 36 años, con un extenso historial delictivo, fue gravemente herido en la madrugada de este jueves en el barrio 12 de Octubre, en Maipú.

El hecho ocurrió cerca de la 1.15, cuando la víctima —identificada como R.D.— sufrió una herida punzocortante que le provocó una evisceración en el tórax, afectando su pulmón izquierdo. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece con pronóstico reservado.

R.D. posee abundantes antecedentes penales, entre ellos robos, hurtos, amenazas agravadas, lesiones y hechos vinculados a violencia de género, cometidos entre 2008 y 2024.

Por el momento, se investigan las causas que originaron el ataque y no se descartan hipótesis vinculadas a su prontuario. La causa quedó en manos de la Comisaría 61° de Maipú.

Antecedentes de R. D. (36 años) 02/05/2008 – Robo agravado en poblado y en banda

12/11/2008 – Robo

13/05/2009 – Robo agravado

18/09/2009 – Robo en concurso real con amenazas coactivas

30/09/2009 – Lesiones leves en concurso real

10/10/2010 – Hurto simple

24/08/2011 – Robo

26/04/2017 – Amenazas agravadas

27/07/2017 – Robo simple

11/07/2018 – Amenazas agravadas

16/10/2022 – Amenazas simples en contexto de violencia de género

29/04/2023 – Hurto simple

15/04/2024 – Amenazas en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma y abuso de arma