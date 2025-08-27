27 de agosto de 2025 - 15:58

El Maipú Tango Festival celebra su 15° edición con un homenaje a Mario Araujo

El show de tango se llevará a cabo el viernes en el teatro Imperial de Maipú. Quiénes son los artistas invitados.

image
Por Andrés Aguilera

Este viernes 29 de agosto, a las 21.30, el Cine Teatro Imperial de Maipú será escenario de una velada especial: la edición número quince del Maipú Tango Festival, que este año rendirá homenaje al recordado Mario Araujo, figura clave en la difusión y el amor por la música ciudadana en Mendoza.

La noche reunirá a destacados artistas que darán vida a un espectáculo de gran nivel. Sobre el escenario se presentarán la Orquesta del Festival, la Compañía MDTango, y los bailarines Carola Sosa y Kely Cepeda, junto a la participación de Ansuya Difonso.

image

El tango se hará sentir también con las voces de Susana Jerez, Varón Álvarez y la nueva voz de Fabián Álvarez, quienes interpretarán clásicos del repertorio rioplatense y composiciones que evocan la esencia de Araujo. La conducción de la gala estará a cargo de Ángel Bloise, maestro de ceremonias de larga trayectoria.

image

El festival cuenta con el apoyo del Municipio de Maipú, Papirusa Tango y la Academia Nacional del Tango, instituciones que sostienen este encuentro cultural que ya se convirtió en un clásico del calendario artístico mendocino.

Las entradas generales, disponibles en Entradaweb.com.ar, tienen un valor de $15.000 y se pueden adquirir en la boletería del Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú).

