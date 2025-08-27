27 de agosto de 2025 - 15:12

La banda mendocina África llega al teatro Plaza con "Toto Experience"

El show es un homenaje a la mítica banda de Los Ángeles. Este viernes 29 de agosto en el teatro Plaza.

image
Por Andrés Aguilera

Por primera vez, la banda mendocina África subirá al escenario del Teatro Plaza de Godoy Cruz para rendir homenaje a Toto, uno de los grupos más emblemáticos de la música internacional. La cita es este viernes 29 de agosto a las 21, en una noche que promete emoción, nostalgia y clásicos inolvidables.

Leé además

german daffunchio: el sistema se ha devorado a los musicos

German Daffunchio: "El sistema se ha devorado a los músicos"

Por Ariel Búmbalo
El pianista Keith Jarrett en pleno recital en Colonia (Alemania), en enero de 1975. Su presentación dio origen al disco The Köln Concert.

The Köln Concert: la música imposible de Keith Jarrett cumple 50 años

Por Fernando G. Toledo

La cartelera del Plaza suma así una propuesta que busca revivir la potencia sonora de la legendaria banda de Los Ángeles. Sobre el escenario, destacados músicos mendocinos recorrerán diferentes épocas del repertorio de Toto, con esa mezcla de blues, pop y rock que definió a la formación estadounidense.

image

Sobre la banda

El grupo África debutará con una formación de lujo: Rubén Barolo en bajo, Juan Pablo Staiti en guitarra, Pablo Sánchez en batería, Adrián Virulón en teclados, David Gologorski en piano, Jorge Leytes y Soledad Sosa en voces, más Willy Moreno en coros.

El espectáculo promete un viaje sonoro cargado de energía y emociones, con los hits que marcaron generaciones enteras: desde “Rosanna ” y “ Africa ”, hasta “Hold the Line” o “I’ll Be Over You”, entre muchos otros.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en Entradaweb.com.ar y también en la boletería del Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz), de 9 a 15.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en un nuevo aniversario de nacimiento de marciano cantero, proponen escuchar musica mendocina para celebrarlo

En un nuevo aniversario de nacimiento de Marciano Cantero, proponen escuchar música mendocina para celebrarlo

Por Redacción
imperdible: dos muestras de danza se veran en el teatro plaza este miercoles y jueves

Imperdible: dos muestras de danza se verán en el teatro Plaza este miércoles y jueves

Por Andrés Aguilera
Virginia Da Cunha, cantante, DJ y ex Bandana En La Cima 

El lado B de Bandana: Virginia da Cunha habló sobre su salida y los 25 años de la banda

Por Redacción Espectáculos
Demanda por derechos de autor de parte de Andy Summers y Stewart Copeland a su excompañero Sting. 

Demanda millonaria: exmiembros de The Police reclaman a Sting ganancias por derechos de autor

Por Redacción Espectáculos