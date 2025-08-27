La banda mendocina África llega al teatro Plaza con "Toto Experience"

El show es un homenaje a la mítica banda de Los Ángeles. Este viernes 29 de agosto en el teatro Plaza.

Por primera vez, la banda mendocina África subirá al escenario del Teatro Plaza de Godoy Cruz para rendir homenaje a Toto, uno de los grupos más emblemáticos de la música internacional. La cita es este viernes 29 de agosto a las 21, en una noche que promete emoción, nostalgia y clásicos inolvidables.

La cartelera del Plaza suma así una propuesta que busca revivir la potencia sonora de la legendaria banda de Los Ángeles. Sobre el escenario, destacados músicos mendocinos recorrerán diferentes épocas del repertorio de Toto, con esa mezcla de blues, pop y rock que definió a la formación estadounidense.

image Sobre la banda El grupo África debutará con una formación de lujo: Rubén Barolo en bajo, Juan Pablo Staiti en guitarra, Pablo Sánchez en batería, Adrián Virulón en teclados, David Gologorski en piano, Jorge Leytes y Soledad Sosa en voces, más Willy Moreno en coros.

El espectáculo promete un viaje sonoro cargado de energía y emociones, con los hits que marcaron generaciones enteras: desde “Rosanna ” y “ Africa ”, hasta “Hold the Line” o “I’ll Be Over You”, entre muchos otros.