Demanda millonaria: exmiembros de The Police reclaman a Sting ganancias por derechos de autor

El guitarrista y el baterista de la banda exigen a su excompañero regalías por sus canciones.

El guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland demandaron a su excompañero de banda, alegando que les debe millones en regalías por el éxito de sus canciones. La banda británica The Police solo estuvo activa durante siete años, pero su éxito mayúsculo se tradujo en que su tema más popular, “Every Breath You Take” (“Cada vez que respiras”), sigue generando ganancias millonarias.

Según The Sun y la revista People, los otros dos miembros de la banda, Andy Summers y Stewart Copeland, han presentado una demanda contra su excompañero por “daños y perjuicios sustanciales”, por deberle millones en derechos de autor y no haberles dado el crédito como coautores de la canción. Un vocero de Sting, por su parte, niega que el reclamo esté relacionado con el popular tema.

Una fuente citada por The Sun explicó que los abogados intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial, pero “llegaron a un punto muerto” y “Andy y Stewart decidieron que no tenían otra alternativa que ir a juicio”. La demanda ha sido registrada en un tribunal de Londres, con Sting (bajo su nombre real, Gordon Matthew Sumner) y su firma, Magnetic Publishing Limited, como demandados.

La historia detrás de su mayor éxito La canción que ha generado la disputa, “Every Breath You Take”, forma parte del álbum Synchronicity, lanzado en 1983. El tema, cuya traducción al español es “Cada vez que respiras”, fue escrito por Sting mientras se hospedaba en una casa en Jamaica que pertenecía a Ian Fleming, el autor de la saga de libros de James Bond. A lo largo de los años, el sencillo se consolidó como un ícono, acumulando casi 3.000 millones de reproducciones en Spotify y siendo el quinto más vendido de la década de 1980.

every-breath-you-take El hit de 1983 acumula millones de reproducciones, es ahora el centro de una demanda millonaria por derechos de autor. Millones y una última gira La banda, que llegó a vender 75 millones de discos en todo el mundo, siempre ha tenido una relación compleja. Tras separarse en 1984, se subieron por última vez a un escenario en una gira de regreso que duró un año. En su libro, Stewart Copeland no ocultó su opinión sobre el carácter de Sting, a quien describió como “egoísta, narcisista y misántropo”, y agregó que su ego “es tan grande que es visible desde la luna”.

A pesar de las diferencias, los músicos volvieron a reunirse para una gira de 152 conciertos que generó ingresos de unos USD 300 millones. El propio Summers reconoció que la gira de 2007-2008 fue “el mayor pago de su vida” y que durante ese periodo fue “el guitarrista mejor pagado del mundo”. A lo largo de los años, “Every Breath You Take” se ha consolidado como un ícono, acumulando casi 3.000 millones de reproducciones en Spotify y siendo el quinto sencillo más vendido de la década de 1980. Pese a las ventas, el tema no fue bien recibido por la crítica en un principio. Sin embargo, su éxito fue tal que ganó un Grammy a mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voz, en 1984. Con esta demanda, la histórica rivalidad entre los miembros de la banda resurge, trayendo conflictos personales y financieros.