Un crossover que nadie vio venir: Lali sorprendió a todos en el show de Bersuit Vergarabat

Bersuit Vergarabat celebró los 25 años de Hijos del culo, uno de sus discos más emblemáticos lanzado en el año 2000, con un recital cargado de invitados en el que Lali Espósito fue la gran sorpresa. La cantante subió al escenario y se unió a la banda para interpretar El viento trae una copla, lo que generó una enorme ovación.

La sorpresiva aparición de Lali Desde la tribuna, Pedro Rosemblat siguió atento la actuación, mientras que otros artistas como Lisandro Aristimuño, Willy Bronca, Javier Casalla y Beto Olguín también participaron de la celebración. La banda anunció que repetirá la experiencia con un nuevo show este sábado.

Embed lali con la bersuit la c0ncha d mi madre q bueno ser contemporánea a esta tipa pic.twitter.com/4Ej96ALk99 — aguchi (@agusvalente) August 23, 2025 Su arenga hacia Dillom En paralelo, Dillom atraviesa los días previos a lo que será el concierto más importante de su carrera: el 11 de septiembre en el estadio Vélez Sarsfield. Fiel a su estilo, el artista compartió en redes sociales un video de entrenamiento junto a Lali Espósito, quien lo motivaba entre risas a realizar abdominales con la frase: “¿Sos una buena popstar o no? Dale”. En la escena, el músico de 24 años respondía con humor: “Soy una popstar”, mientras ella lo alentaba con leves cachetadas. La secuencia se dio en un espacio de entrenamiento con ring de boxeo y equipamiento deportivo, en sintonía con la preparación física que demanda un recital de tal magnitud.

Lali felicitó a Dillom por su nuevo disco Lali junto a Dillom. Dillom, que viene de agotar entradas en el Luna Park, Movistar Arena y de girar por Europa y Latinoamérica, también alterna la seriedad de la planificación con su humor característico. A finales de julio, publicó un video en el que decía estar cuidándose para llegar en forma a Vélez, aunque las imágenes que acompañaban esas declaraciones lo mostraban bebiendo cerveza, de fiesta y desbordando energía en distintos escenarios. Esa mezcla entre ironía y autenticidad se convirtió en parte de su estilo de comunicación.