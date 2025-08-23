23 de agosto de 2025 - 11:47

Un crossover que nadie vio venir: Lali sorprendió a todos en el show de Bersuit Vergarabat

La histórica banda celebró los 25 años de uno de sus discos más reconocidos. La aparición de Lali sorprendió a todos sus fanáticos.

Lali Espósito anunció el lanzamiento de su nuevo disco.

Lali Espósito anunció el lanzamiento de su nuevo disco.

Foto:

Por Redacción Espectáculos

Bersuit Vergarabat celebró los 25 años de Hijos del culo, uno de sus discos más emblemáticos lanzado en el año 2000, con un recital cargado de invitados en el que Lali Espósito fue la gran sorpresa. La cantante subió al escenario y se unió a la banda para interpretar El viento trae una copla, lo que generó una enorme ovación.

Leé además

Lali Espósito fue dura con tres participantes de La Voz Argentina.

"Me dolió", la decepción de Lali Espósito y una decisión extrema en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
El show de Lail se podrá ver en vivo por streaming.

El show de Lali en Vélez se podrá disfrutar por streaming: cómo verlo en vivo

Por Redacción Espectáculos

La sorpresiva aparición de Lali

Desde la tribuna, Pedro Rosemblat siguió atento la actuación, mientras que otros artistas como Lisandro Aristimuño, Willy Bronca, Javier Casalla y Beto Olguín también participaron de la celebración. La banda anunció que repetirá la experiencia con un nuevo show este sábado.

Embed

Su arenga hacia Dillom

En paralelo, Dillom atraviesa los días previos a lo que será el concierto más importante de su carrera: el 11 de septiembre en el estadio Vélez Sarsfield. Fiel a su estilo, el artista compartió en redes sociales un video de entrenamiento junto a Lali Espósito, quien lo motivaba entre risas a realizar abdominales con la frase: “¿Sos una buena popstar o no? Dale”. En la escena, el músico de 24 años respondía con humor: “Soy una popstar”, mientras ella lo alentaba con leves cachetadas. La secuencia se dio en un espacio de entrenamiento con ring de boxeo y equipamiento deportivo, en sintonía con la preparación física que demanda un recital de tal magnitud.

Lali felicitó a Dillom por su nuevo disco
Lali junto a Dillom.

Lali junto a Dillom.

Dillom, que viene de agotar entradas en el Luna Park, Movistar Arena y de girar por Europa y Latinoamérica, también alterna la seriedad de la planificación con su humor característico. A finales de julio, publicó un video en el que decía estar cuidándose para llegar en forma a Vélez, aunque las imágenes que acompañaban esas declaraciones lo mostraban bebiendo cerveza, de fiesta y desbordando energía en distintos escenarios. Esa mezcla entre ironía y autenticidad se convirtió en parte de su estilo de comunicación.

Embed

Con un presente artístico consolidado tras los lanzamientos de Post Mortem y Por Cesárea, trabajo que lo llevó a ganar cinco Premios Gardel y lograr una nominación a los Latin Grammys, Dillom apuesta a que su show en Vélez marque un antes y un después en su carrera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luck Ra y Lali, comentarios picantes con dos participantes de La Voz Argentina.

"Mal de TikTok" y "Cara de asco": las devoluciones de Luck Ra y Lali a dos participantes de La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
le soltaron la mano: gimena accardi estaria distanciada de sus amigas luego del escandalo con nico vazquez

Le soltaron la mano: Gimena Accardi estaría distanciada de sus amigas luego del escándalo con Nico Vázquez

Por Redacción Espectáculos
Susana Giménez no estaría de acuerdo con la nueva relación de su nieta.

Susana Giménez no quiere saber nada del nuevo novio de su nieta, Lucía Celasco: los detalles

Por Agustín Zamora
Se supo el motivo por el que Wanda Nara dejó plantado a Marley.

Se supo por qué Wanda Nara dejó colgado a Marley y no quiso participar de Por el mundo

Por Agustín Zamora