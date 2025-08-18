El show de Lali en Vélez se podrá disfrutar por streaming: cómo verlo en vivo

El 7 de septiembre, la plataforma Flow transmitirá en vivo el espectáculo para Argentina, Uruguay y Paraguay

El show de Lail se podrá ver en vivo por streaming.

Flow, el servicio de TV en vivo y streaming de Telecom Argentina, transmitirá el 7 de septiembre, en vivo para Argentina, Uruguay y Paraguay, el show de Lali desde el estadio Vélez Sarsfield.

Tras agotar tres estadios, la artista confirmó una nueva fecha en Vélez con el “LALI Tour 2025” y los clientes de Flowpodrán ver el show en vivo a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

Flow Luego de convocar a más de 90.000 personas con un show de nivel internacional, Lali regresa a los escenarios con su nuevo álbum "NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA".

La reina del pop argentina anunció su cuarta fecha el 7 de septiembre, donde promete volver a hacer historia provocando una emoción avasallante de todos sus fanáticos.