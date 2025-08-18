18 de agosto de 2025 - 20:36

El show de Lali en Vélez se podrá disfrutar por streaming: cómo verlo en vivo

El 7 de septiembre, la plataforma Flow transmitirá en vivo el espectáculo para Argentina, Uruguay y Paraguay

El show de Lail se podrá ver en vivo por streaming.

Foto:

Delfina Alvarez
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras agotar tres estadios, la artista confirmó una nueva fecha en Vélez con el “LALI Tour 2025” y los clientes de Flowpodrán ver el show en vivo a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

Luego de convocar a más de 90.000 personas con un show de nivel internacional, Lali regresa a los escenarios con su nuevo álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”.

La reina del pop argentina anunció su cuarta fecha el 7 de septiembre, donde promete volver a hacer historia provocando una emoción avasallante de todos sus fanáticos.

Flow continúa realizando las transmisiones de los shows más populares a nivel nacional e internacional, mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos producidos junto a los artistas, periodistas y melómanos referentes de la industria. De esta manera, los fanáticos pueden encontrar en la plataforma a sus bandas favoritas y disfrutarlas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.

