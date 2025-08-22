¿Le hicieron brujería? Katy Perry sufre una descarga eléctrica en pleno show y suma otro incidente en su gira

Katy Perry sufrió una descarga eléctrica en su gira "The Lifetimes Tour". El video se hizo viral y los fans están preocupados.

Katy Perry volvió a ser tendencia, esta vez por un incidente ocurrido en medio de un show de su gira mundial The Lifetimes Tour. Durante una de sus presentaciones, la cantante sufrió una descarga eléctrica al intentar subir a una estructura con cables de seguridad. El incidente, según testigos, se debió a una mala conexión del sistema, y aunque fue una descarga leve, la artista quedó visiblemente afectada, lo que generó preocupación entre sus fans.

El video del momento, compartido masivamente en X, generó una ola de reacciones que apuntan a la peligrosidad de sus puestas en escena. "Es el show de su vida porque la va a perder ahí" o "se ha salvado de milagro" fueron algunos de los mensajes, mientras otros optaron por el humor con frases como "se estaba recargando" o "lo que pasa es que ella es eléctrica".

Katy Perry gets an electric shock during 'The Lifetimes Tour' show. pic.twitter.com/hGplecRJLU — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 18, 2025 Una gira marcada por accidentes No es la primera vez que Katy Perry sufre percances en el marco de The Lifetimes Tour. En San Francisco estuvo a punto de caer desde una mariposa gigante utilizada como parte del espectáculo.

Otro episodio de tensión se vivió en Sidney, Australia, cuando un hombre logró burlar la seguridad e irrumpir en el escenario durante la interpretación de Hot N Cold. El intruso, identificado como Johnson Wen, la tomó de los hombros mientras saltaba con ella, hasta que fue retirado por el personal.