¿Le hicieron brujería? Katy Perry sufre una descarga eléctrica en pleno show y suma otro incidente en su gira

Katy Perry sufre una descarga eléctrica durante su show y se suma a la lista de accidentes durante su gira. El video se hizo viral y aumentó la preocupación de los fans por su seguridad.

Los Andes
Katy Perry volvió a ser tendencia, esta vez por un incidente ocurrido en medio de un show de su gira mundial The Lifetimes Tour. Durante una de sus presentaciones, la cantante sufrió una descarga eléctrica al intentar subir a una estructura con cables de seguridad. El incidente, según testigos, se debió a una mala conexión del sistema, y aunque fue una descarga leve, la artista quedó visiblemente afectada, lo que generó preocupación entre sus fans.

Por Redacción Espectáculos
El video del momento, compartido masivamente en X, generó una ola de reacciones que apuntan a la peligrosidad de sus puestas en escena. "Es el show de su vida porque la va a perder ahí" o "se ha salvado de milagro" fueron algunos de los mensajes, mientras otros optaron por el humor con frases como "se estaba recargando" o "lo que pasa es que ella es eléctrica".

Una gira marcada por accidentes

No es la primera vez que Katy Perry sufre percances en el marco de The Lifetimes Tour. En San Francisco estuvo a punto de caer desde una mariposa gigante utilizada como parte del espectáculo.

En Las Vegas, en pleno show, un fallo de vestuario dejó a la cantante expuesta cuando se abrió el cierre de su sostén en medio de una corrida sobre el escenario. Con humor, Perry pidió ayuda a un asistente y bromeó con el público: “¡Lo siento chicos, no han pagado lo suficiente!”.

Otro episodio de tensión se vivió en Sidney, Australia, cuando un hombre logró burlar la seguridad e irrumpir en el escenario durante la interpretación de Hot N Cold. El intruso, identificado como Johnson Wen, la tomó de los hombros mientras saltaba con ella, hasta que fue retirado por el personal.

Opiniones de los fans

Mientras algunos seguidores reclaman que la cantante ponga freno a la intensidad de sus espectáculos para evitar más sustos, otros aplauden su profesionalismo y capacidad de seguir adelante a pesar de los imprevistos.

