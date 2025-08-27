27 de agosto de 2025 - 10:20

El lado B de Bandana: Virginia da Cunha habló sobre su salida y los 25 años de la banda

La artista relató cómo llegó a formar parte de una de las bandas más icónicas de la música argentina y las consecuencias de la repentina fama.

Virginia Da Cunha, cantante, DJ y ex Bandana En La Cima 

Virginia Da Cunha, cantante, compositora y DJ, se instaló en Mendoza en busca de un cambio de vida, y en una reveladora entrevista en el ciclo "En La Cima" compartió detalles inéditos sobre su experiencia en una de las bandas más icónicas de la música argentina, Bandana.

La artista relató cómo fue el camino que la llevó a formar parte del grupo y cómo la fama repentina transformó su vida. A casi dos décadas de su salida, Da Cunha reflexionó sobre el impacto de ese fenómeno cultural y el aprendizaje que le dejó.

Embed - Virginia da Cunha En La Cima: "Con Bandana conocí el estrés" La ex #Bandana revela que el éxito inesperado de la banda la terminó enfermando y que en #Mendoza encontró la calma y paz que necesita.
@losandesdiario

Virginia da Cunha En La Cima: "Con Bandana conocí el estrés" La ex #Bandana revela que el éxito inesperado de la banda la terminó enfermando y que en #Mendoza encontró la calma y paz que necesita.

sonido original - losandesonline1

Virginia Da Cunha, quien ahora reside en Mendoza, ha logrado un equilibrio entre su carrera musical y su búsqueda de bienestar personal, una historia que la ha convertido en un ejemplo de autenticidad y resiliencia. Reviví la entrevista completa en nuestro canal de Youtube

Embed - Virgina Da Cunha “Con Bandana conocí el estrés”

