27 de agosto de 2025 - 10:47

Qué le pasó a La Chilindrina: preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves

La actriz apareció en sus redes luego de que trascendió que La Chilindrina estuvo internada. En un video, dio detalles de lo ocurrido durante su gira por Perú.

Marí Antonieta de las Nieves- La Chilindrina
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida en toda Latinoamérica por su entrañable personaje de La Chilindrina, encendió la preocupación de sus seguidores tras conocerse que debió ser internada durante su gira en Perú. La propia actriz, de 78 años, fue quien se encargó de aclarar lo sucedido y llevar tranquilidad a través de sus redes sociales.

María Antonieta de las Nieves apareció en sus redes en medio de los rumores sobre su salud

En un video que compartió en su cuenta de Instagram “lachilindrina_oficial”, la artista agradeció el apoyo recibido en los últimos días. “Quiero agradecer a todas las personas que se han preocupado por mi salud”, expresó con un gesto amable, al tiempo que dio detalles de lo ocurrido.

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, agregó en la descripción de la publicación.

Las imágenes la muestran en su hogar, sonriente y con la energía que siempre la caracterizó. “Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, mis bromas, mis cosas que me gusta hacer”, dijo en el video, intentando despejar las versiones alarmantes que habían circulado en torno a su estado.

En paralelo, Verónica Fernández, hija de María Antonieta, también salió a hablar para desmentir rumores y aportar calma. “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, sostuvo, confirmando que la actriz se encuentra fuera de peligro y en pleno reposo.

La Chilindrina ya tiene preparado su funeral

La noticia llega meses después de que la propia intérprete sorprendiera con declaraciones sobre sus planes a futuro. En aquella ocasión reveló que ya tiene preparado su funeral. “Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años", expresó.

"Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, afirmó con naturalidad.

Además, confesó un deseo personal ligado a su trayectoria: “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”. Un anhelo que refleja el enorme cariño que mantiene con el público y el legado de una de las figuras más queridas del humor latinoamericano.

