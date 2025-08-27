27 de agosto de 2025 - 10:20

El día que la Chilindrina pudo convertirse en la dueña de El Chavo del 8 pero sorprendió por su decisión

Cuando Chespirito decidió ponerle fin al Chavo del 8, María Antonieta logró registrar su personaje a su nombre y tuvo la oportunidad de hacerlo con todos.

El día que la Chilindrina pudo convertirse en la dueña de todos los personajes del Chavo del 8.

El día que la Chilindrina pudo convertirse en la dueña de todos los personajes del Chavo del 8.

Foto:

Por Andrés Aguilera

Tras el estreno de la serie "Chespirito: sin querer queriendo" en la plataforma Max, resurgieron anécdotas de la historia del programa y de las decisiones que marcaron a su elenco. Una de las más llamativas es la de María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a la inolvidable Chilindrina y que en su momento tuvo la oportunidad de registrar todos los personajes de El Chavo del 8 … pero decidió no hacerlo.

El día que pidió seguir con La Chilindrina

En una charla con Yordi Rosado, la actriz recordó que cuando Roberto Gómez Bolaños decidió terminar el programa sin previo aviso, ella le pidió permiso para seguir interpretando a su personaje.

“Ya sé que los personajes fueron idea tuya, pero cada quien les metimos nuestra caracterización… Tú ya no quieres ser el Chavo, pero yo sí quiero ser la Chilindrina”, contó.

La Chilindrina.

La Chilindrina.

Chespirito le ofreció quedarse con Marujita, pero ella se negó y recibió autorización para continuar con la Chilindrina: "No le he dado mi vida a la Chilindrina para que ahorita deje de serlo… yo voy a seguir buscando mi oportunidad como La Chilindrina.

Un piloto aprobado por Chespirito que nunca salió al aire

Decidida a continuar con el desarrollo de su personaje, María Antonieta escribió un guion y grabó un piloto con la dirección de Édgar Vivar, que incluso contó con la aprobación de Gómez Bolaños. “Me dijo Chespirito: en cualquier momento entras al aire… esperé dos años y no entraba”, contó. Luego se enteró por un directivo que nunca salió al aire porque “Chespirito no quería”.

Finalmente, tras hablar con Emilio Azcárraga Milmo, la actriz logró que su programa llegara a la televisión, aunque antes debió protagonizar una película familiar como condición.

El día que pudo registrar todos los personajes del Chavo

Ya con su propio programa, María Antonieta quiso registrar oficialmente a La Chilindrina en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Allí le informaron que ningún personaje de El Chavo del 8 estaba registrado y que, si quería, podía ponerlos todos a su nombre.

Chavo del 8
Los personajes del Chavo del 8

Los personajes del Chavo del 8

“Yo dije: no, solo a La Chilindrina. Ahí me lo registraron”, relató. La actriz confesó que le habría parecido un abuso quedarse con los demás, por lo que prefirió únicamente proteger al personaje que ella misma había creado y caracterizado con las pecas, el vestido y la personalidad única.

Años después, María Antonieta se reencontró con Chespirito en Miami. Él se acercó a saludarla y le confesó que se había distanciado de ella por rumores de la prensa. Incluso le pidió a Florinda Meza que le pasara su número, pero cuando la actriz intentó comunicarse, la llamada nunca llegó a concretarse.

