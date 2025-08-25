Se olvidó de colgar el teléfono y su hija escuchó una inesperada confesión: "Si supiera..."

La mujer creía que había colgado la llamada, y que su hija ya no la escuchaba. Sin embargo, la joven contó lo que su madre dijo tras la “finalización” de la comunicación.

Se olvidó de colgar el teléfono y su hija escuchó una inesperada confesión.

A veces los pequeños detalles del día a día son los que más cuentan. Una madre mostró sin querer a su hija cuánto la valora en un momento inesperado: tras una llamada telefónica que pensaba que había terminado, su emotiva confesión fue escuchada por sorpresa. El momento emocionó a los usuarios.

Lo que parecía una conversación cotidiana entre madre e hija terminó convirtiéndose en un reflejo de amor familiar que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La protagonista compartió el momento en su perfil de X, y el mensaje tocó el corazón de miles de internautas.

La anécdota que emocionó en las redes sociales "Después de hablar un rato con mi madre por teléfono me va a cortar y se olvida de apretar el botón. La escucho alejarse diciéndole a mi padrastro 'Si ella supiera lo feliz que me hace escucharla, aunque sean 10 minutos'", escribió la joven junto a un emoji con los ojos a punto de llorar.

La publicación superó las 900 mil visualizaciones en menos de un día y cosechó más de 44 mil “me gusta”. En la caja de comentarios, los internautas reflejan la emoción que despertó la confesión inesperada.

— BROTELITA® (@Brotelanonima) August 23, 2025 “Qué hermoso, y hay que aprovechar todo lo que uno pueda ese amor”, “Llamá cada día a tu mamá, por favor”, “A mi papá le pasó, pero se puso a llorar como un niño pequeño. Vivimos en países distintos y solo lo puedo ver una vez al año”, o simplemente “Qué bonito”.