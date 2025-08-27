La emoción de Jimena Barón al elegir a su niñera como la madrina de su hijo, Arturo

Jimena Barón conmovió a sus seguidores al compartir un video en el que sorprendió a Mari , la niñera que la acompañó durante toda su vida, con una noticia cargada de emoción: la eligió como madrina de Arturo , su hijo recién nacido con Matías Palleiro .

Qué es "Las guerreras K-pop" y cómo se volvió la película más exitosa de Netflix en su historia

La foto de Fabiola Yáñez con su nuevo novio, a casi dos años de la separación de Alberto Fernández

El clip, que la cantante subió a sus redes sociales, mostró cómo preparó el momento junto a su hijo mayor, Momo , quien fue cómplice de la idea. Con la excusa de estar grabando un canje, Jimena introdujo el tema del bautismo y le pidió a Mari que le explicara a Momo qué significa ser madrina.

La respuesta de la mujer, que cuidó a Jimena desde que era niña y luego acompañó de cerca la crianza de Momo , no hizo más que anticipar la sorpresa.

“A mí me dijeron que la madrina es la persona, que si le llega a pasar algo a tu mamá, la madrina cuida al hijo como si fuera suyo”, expresó con naturalidad, sin imaginar que segundos después la cantante le revelaría que esa responsabilidad recaía sobre ella.

La reacción de Mari, la niñera de Jimena Barón y de sus hijos emocionó a todos

La reacción de Mari, entre lágrimas y sonrisas, emocionó a millones de usuarios que replicaron el video y celebraron la decisión de Barón. Los mensajes de apoyo no tardaron en multiplicarse y el gesto se convirtió en tendencia en redes sociales.

En el mismo posteo, la artista abrió su corazón y dedicó unas sentidas palabras a quien definió como un pilar en su vida. “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”, escribió.

Jimena Barón al elegir a su niñera como la madrina de su hijo, Arturo (1)

Con la franqueza que la caracteriza, la intérprete de “La Cobra” dejó en claro que no tuvo dudas al elegirla. “Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”, afirmó.

El gesto de la artista reafirmó la estrecha relación que mantiene con Mari y dejó en evidencia la importancia que tiene en la historia de su familia, una presencia que trasciende generaciones y que ahora también será parte del camino de Arturo.