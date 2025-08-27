27 de agosto de 2025 - 12:10

La foto de Fabiola Yáñez con su nuevo novio, a casi dos años de la separación de Alberto Fernández

La exprimera dama volvió a apostar al amor y se la vio caminando por las calles de Madrid de la mano de su nueva pareja.

Fabiola Yáñez tiene nuevo novio
Fabiola Yáñez
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Fabiola Yañez se instaló en España tras haber sido Primera Dama durante el gobierno de Alberto Fernández y en las últimas horas trascendieron imágenes que confirman una nueva relación. La ex pareja del expresidente argentino fue retratada en Madrid en una salida romántica junto a un hombre cuya identidad todavía no se conoce.

La noticia la reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo “Mitre Live”, donde presentó mostró algunas imágenes. “Quiero arrancar el programa de hoy con un enigmático que siempre me encanta dar, sobretodo cuando las cosas no son turbias”, anunció el conductor al iniciar el tema.

Etchegoyen dio precisiones sobre lo que recibió de un fotógrafo español. “Tengo un romance con fotos y todo. Ella famosa y él no. Ella vive en el exterior y se la vio por las calles de Madrid de la mano con un misterioso hombre, digo misterioso porque no aparece en redes sociales. Para serte más específico se la vio por la calle Serrano en pleno barrio”, detalló.

La cita romántica de Fabiola Yáñez en Madrid

El periodista remarcó cómo llegó la información a sus manos. “Estas fotos me llegan de un fotógrafo español que cuando la vio a esta famosa no dudó en escribirme. La famosa enamorada y ahora lo vas a ver es la ex primera dama, Fabiola Yáñez, ex del presidente Alberto Fernández”, agregó antes de mostrar las imágenes.

Sobre el encuentro, Etchegoyen aseguró que se trató de una cita especial. “Tengo mucho dato para darte de la romántica noche de Fabiola con este hombre. A mí me dicen que es el nuevo hombre de su vida porque mucha charla risueña y se daban la mano cuando caminaban juntos.

Fabiola Yáñez

"Fueron a cenar a un lugar muy top que se llama The Library Wine Boutique and Cuisine. Estamos hablando de un cubierto que sale entre 70 y 100 euros per cápita”, explicó el comunicador.

El conductor también relató cómo los describieron quienes los vieron en Madrid. “A los dos se los ve muy elegantes. Me cuenta la persona que me envía las fotos que las miradas eran de complicidad absoluta. La producción de este programa intentó dar con el nombre del hombre pero no podemos asegurar esto. Uno inte1ntó hablar con Fabiola pero no obtuve respuesta hasta el momento”, concluyó.

