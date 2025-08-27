Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche: una obra de teatro sobre las heridas del pasado

Es de noche y hay tormenta. Desde el interior de una casa, en la cocina más precisamente, vemos la lluvia y los relámpagos caer a través de una ventana. Típica, tradicional, completamente equipada y habitada. Podría ser una casa real, pero es la escenografía de esta obra de teatro .

Es una noche en la que nadie querría salir. Suena el timbre y Mariela abre la puerta. Entra Rebe , con un impermeable rojo, completamente bañada y embarrada. Está incómoda, agitada. Será por la lluvia, piensa uno.

Luego del reencuentro, Mariela irá a buscar a Jorge , el papá de Rebe. Ese día fue su cumpleaños y han pasado mucho tiempo sin verse. Aunque la joven no parece tener ánimo para celebraciones y el hombre está transitando los primeros signos del Alzheimer.

Así empieza Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche , la obra coproducida por el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia.

Escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco , invita al espectador a preguntarse constantemente cuál es la historia de estas tres personas.

Tania - Adentro esta lloviendo Tania Casciani (Muere Monstruo, Muere y Atrapados) interpreta a Rebe. Gentileza Teatro Nacional Cervantes

En una entrevista reciente a Los Andes, Longo explicó que "El texto genera preguntas, cuestiona y es el público quien decidirá, en su interior, cuáles son las respuestas más adecuadas que le generen sentido". Estas respuestas se sugieren de a poco, en forma de pistas que “sueltan” los personajes cuando interactúan.

Las situaciones a las que nos enfrenta esta historia son sumamente complejas y despiertan en el espectador “muchas contradicciones, algunas bastante incómodas", confesa intención de Longo. Ahí radica la fuerza de esta historia y el efecto en el espectador, que se va de la sala preguntándose ¿qué hubiera hecho yo ante semejante situación?

Es una obra que no ofrece soluciones pero habla de la valentía, de la necesidad de liberar, de alguna manera, una carga emocional que acompaña durante años, como una sombra. Aún cuando ésta pueda romper algo adentro, o quizás porque ya lo hizo. Como Rebe, que habita esta historia con sus borcegos embarrados, los autores no temen meter los pies en el lodo para presentar una problemática muy difícil de mostrar.

Equipo - Adentro esta lloviendo El equipo de Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche logró una puesta en escena cuidada, donde cada detalle se conjuga en función construir una historia necesaria. Gentileza

No hay nada dejado al azar. Cada detalle aquí tiene una razón de ser, es una pequeña pieza que aporta a la construcción del sentido. La escenografía y la utilería, el sonido constante de la lluvia y los relámpagos, el vestuario, las interpretaciones y los diálogos, todo está finamente estudiado. Cada elemento se conjuga en armonía para producir un efecto de realidad tan grande que, por momentos, deja al público sin respiración.

Ni siquiera la sala donde se representa este drama es casualidad. "Lejos de cualquier actitud grandilocuente", en palabras de Longo, la sala Tito Francia, del espacio cultural Julio Le Parc, se les presentó como el espacio ideal “ para cuidar algo de lo íntimo, de lo pequeño, de cierta cercanía que sentimos que la obra reclama. Es una puesta que pide estar cerca, casi abrazando a los personajes".

Grupo - Adentro está lloviendo - Teatro El elenco de Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche: una obra de teatro que abre las heridas del pasado Gentileza

Párrafo aparte merecen las interpretaciones. A Rebe le da vida Tania Casciani (Muere Monstruo Muere y Atrapados), que transmite a la perfección la angustia que atraviesa a la joven y que, a veces, parece dominarla. Valeria Rivas es Mariela, una mujer mayor que acepta la vida tal como se presenta y que, desde una profunda humanidad, trata de poner límites a las ideas de Rebe. Por último, Jorge Fornés interpreta magistralmente a ese padre con Alzheimer que empieza a olvidar y a confundir la realidad.

La obra corre al espectador del juicio a los personajes, mostrándolos en su complejidad. Ese, quizás, es su mayor aporte. Cuando la sociedad parece volcada a señalar y condenar con rapidez, esta representación invita a detenerse y observar, nos sumerge en un espacio donde la condición humana se presenta en toda su ambigüedad, lejos de reduccionismos.

Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche se puede ver todos los sábados y domingos a las 21 horas en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), hasta el domingo 12 de octubre. Las entradas tienen valor de $6.000, están disponibles en www.entradaweb.com y en la boletería del Le Parc.