La imperdible experiencia inmersiva que permite conocer a las "estrellas culturales mendocinas" en la Tierra

Una visita guiada , que incluye interpretación teatral, musical, interacción con el público y tecnología inmersiva. Así puede resumirse la experiencia inmersiva "Las estrellas de la Tierra", una original propuesta que cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE) del Gobierno de Mendoza.

“Es una forma de homenajear a toda la cultura de Mendoza”, acota Pinty Saba, es directora, gestora cultural y creadora de la propuesta.

La propuesta está dirigida a estudiantes, mendocinos y turistas interesados en conocer el desarrollo cultural de la provincia. La participación es gratuita, con inscripción previa en este enlace . Una vez recibida la confirmación por mail , los asistentes deberán asistir con un dispositivo con sistema Android y auriculares para disfrutar la experiencia completa.

La imperdible experiencia inmersiva que permite viajar entre las estrellas, desde la Tierra y en Mendoza

La inauguración de la experiencia tuvo lugar este lunes en el Espacio Cultural Julio Le Parc y participaron Ernesto Suárez, Vilma Rúpolo y la familia de Chalo Tulián , las "estrellas mendocinas" que brillan en el espacio interior. A través de un recorrido por la vida de estas y otras figuras que dan nombre al espacio y a sus salas, se invita a los visitantes a repasar la historia reciente de la cultura y el arte de Mendoza .

El recorrido inicia con un saludo grabado por Julio Le Parc en 2024, quien en septiembre del año pasado cumplió 96 años . “Ese video ya es una joya , es muy difícil tener material suyo a esa edad”, destaca Saba .

Actores del grupo "Las Sillas" interpretan una escena de Hablemos de la Pareja, de Ernesto Suárez

El homenaje continúa en la sala Ernesto Suárez, donde el grupo actoral interpreta una de sus escenas más recordadas. Luego, en la sala Vilma Rúpolo, se recuerda la historia y el legado artístico de la reconocida bailarina, docente y coreógrafa que integró el ballet de la UNCuyo durante 25 años.

Vilma Rúpolo en la sala que lleva su nombre

En la sala audiovisual Chalo Tulián, una actriz interpreta a su compañera de vida, Estela Labiano. Ambos dedicaron su vida a las artes plásticas. En su emotivo monólogo afirma que, para Chalo, la escultura “no es decoración, es idea, pensamiento. Es reírse de todos y de él mismo”. A partir de la iniciativa, Labiano donó una de sus obras, que actualmente se exhibe en el hall del Le Parc.

El recorrido finaliza con un homenaje musical a Tito Francia y Armando Tejada Gómez, referentes del Movimiento del Nuevo Cancionero, que nació en Mendoza en 1963 y se proyectó a toda Latinoamérica.

Ernesto Suárez, Pinty Saba, Vilma Rupolo y Estela Labiano en la inauguración de Las Estrellas de la Tierra

Con esta propuesta, el Le Parc busca consolidarse como un espacio activo que no sólo preserva la memoria cultural de Mendoza, sino también la actualiza con lenguajes innovadores y experiencias participativas, para acercarse a las nuevas generaciones.

Cultura y realidad virtual

El proyecto incluye a Xowen Studio, una empresa mendocina especializada en el desarrollo de videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual. En 2023 sumaron su tecnología a la transmisión en vivo de la Fiesta Nacional de la Vendimia. También participaron de la creación del Museo Interactivo Audiovisual y del videojuego Bu y Bu, Una Aventura Interdimensional.

En Las Estrellas de la Tierra, Xowen se encargó de desarrollar la aplicación y el contenido multimedial, incorporando de manera digital e interactiva a los artistas que dan nombre a cada sala. De esta forma, la propuesta suma un valor tecnológico innovador que potencia la experiencia del público.