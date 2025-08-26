26 de agosto de 2025 - 16:30

Pablo Rago y Diego Cremonesi llegan a Mendoza con una obra de teatro cargada de sentido existencial

Los dos actores, grandes referentes de la disciplina, actuarán en el teatro Mendoza este jueves 28 de agosto. De qué trata "Sala de espera".

image
Por Andrés Aguilera

Este jueves 28 de agosto, a las 21.30, el escenario del Teatro Mendoza recibirá a "Sala de espera", la nueva obra escrita y dirigida por Nicolás Repetto.

La pieza cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por dos primeros actores: Pablo Rago y Diego Cremonesi, junto a la destacada participación de Barbi Siom.

De qué trata la obra de teatro

La trama sitúa a los personajes en un espacio metafórico: una sala de espera que funciona como un purgatorio. Allí, Adrián se reencuentra con Ignacio, su amigo de la juventud que falleció dos años atrás. En un duelo verbal cargado de humor, emoción y preguntas existenciales, ambos revisitan sus vidas, sus decisiones y el valor de cada experiencia. Mientras esperan un destino incierto, se enfrentan a una disyuntiva fundamental: ¿quién merece la vida eterna y quién está condenado al infierno?

Más allá de la propuesta dramática, la expectativa está puesta en el cruce actoral entre dos intérpretes que han dejado huella en el cine, el teatro y la televisión argentinos. Pablo Rago, con una trayectoria que incluye clásicos del cine nacional la ganadora del Oscar "El secreto de sus ojos", además de una vasta carrera en televisión y teatro, es un artista capaz de transitar con naturalidad entre la intensidad dramática y el carisma popular.

image

Diego Cremonesi, por su parte, se consolidó como uno de los actores más versátiles y arriesgados de su generación. Ganador de un Premio Martín Fierro y recordado por papeles en series como "El Marginal" y "Un gallo para Esculapio", Cremonesi ha demostrado una capacidad única para construir personajes complejos, siempre desde una autenticidad que conmueve.

Con "Sala de espera", Nicolás Repetto propone un texto que indaga en los grandes dilemas humanos a través de un humor ácido y una profunda carga emocional. Una puesta en escena que promete conmover al público mendocino y, al mismo tiempo, celebrar el encuentro de dos grandes talentos de la actuación nacional.

