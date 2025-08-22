22 de agosto de 2025 - 13:59

La Ciudad de Mendoza reconoció a las ganadoras del premio Mujeres en Innovación en el teatro Quintanilla

El intendente Ulpiano Suarez encabezó la entrega de distinciones junto a funcionarios, instituciones académicas y referentes del sector público y privado. El evento, organizado por la Municipalidad, QuienVino y Smart Women, destacó el aporte de mujeres líderes en ciencia, tecnología, energía, empresas y sostenibilidad.

unnamed-4-2048x1365
121212122-scaled
2-8-scaled
3-8-scaled
4-8-scaled
5-7-scaled
6-6-scaled
7-4-scaled
8-4-scaled
9-2-scaled
11-2-scaled
111-scaled
1111-scaled
11111-scaled
121212-scaled
11111111-scaled
111111111-scaled
212121221-scaled
111111111111-scaled
unnamed-5-scaled
Por Redacción

El teatro Quintanilla fue escenario de la entrega de los premios Mujeres en Innovación, una iniciativa que busca reconocer el esfuerzo, la contribución y el impacto de mujeres referentes en distintos ámbitos, además de fomentar su participación activa en la transformación de la sociedad.

Leé además

agenda cultural en maipu: pena, cine y stand up para disfrutar este fin de semana

Agenda cultural en Maipú: Peña, cine y stand up para disfrutar este fin de semana

Por Redacción
la ciudad de mendoza es finalista del premio habitat latam 2025

La Ciudad de Mendoza es finalista del Premio Hábitat Latam 2025

Por Redacción

El acto contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, autoridades de la UNCuyo, el Polo TIC, la Red de Innovación Local (RIL) y representantes de instituciones académicas y empresariales.

Al abrir el encuentro, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad, Yamila Meljim, señaló: “Qué alegría poder encontrarnos en la culminación de un proceso que arrancó para conocer, reconocer y visibilizar a mujeres que hoy están transformando sus realidades. Este premio se pensó para mostrar ese talento a toda la comunidad mendocina y es sumamente importante que tantas instituciones se hayan hecho parte, eso muestra la relevancia que tiene acompañar y mostrar que las mujeres están generando cambios con impacto“.

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez rescató: “Este paso que damos es importante porque visibiliza a mujeres que piensan, crean, trabajan, emprenden, se esfuerzan y generan transformaciones en cada uno de sus ámbitos, la mayoría de las veces de manera silenciosa y sin tener el reconocimiento que merecen. El gran desafío es transformar Mendoza, hacer que crezca, que se desarrolle con igualdad de oportunidades y progreso colectivo, con orden fiscal, pero con mucho corazón, con mucha sensibilidad social y con un fuerte protagonismo de las mujeres”.

Luego de las palabras del jefe capitalino, el evento comenzó con un primer bloque en el que la periodista Sara González y la politóloga Gabriela Marzonetto dialogaron sobre la evolución del rol de las mujeres en la sociedad y su capacidad de asumir múltiples facetas de vida. Posteriormente comenzó la entrega de premios, estructurados en cuatro categorías: Mujeres & Ciencia/Tecnología; Mujeres & Energía; Mujeres & Empresas; y Mujeres & Sostenibilidad.

La selección de ternadas y ganadoras se realizó mediante un plenario de evaluación con la participación de un jurado integrado por 18 representantes del sector académico, público y privado. Cada galardonada recibió una estatuilla, un incentivo económico de 1 millón de pesos y un voucher de la empresa Andesmar para viajar a cualquier destino del país.

Estos beneficios están destinados a la capacitación, viáticos o difusión de proyectos, y se complementan con el acompañamiento de instituciones como Smart Women, Incubadora UNCuyo, Club de Emprendedores, Endeavor, Movistar y RIL. Asimismo, la Municipalidad se comprometió a brindar acceso a espacios de formación y networking para todas las ganadoras y ternadas.

Al momento de la premiación subieron al escenario, junto al intendente Ulpiano Suarez y Yamila Meljim, Patricia Soria (QuienVino), Teresa Damiani y Gabriel Fidel (UNCuyo) y Emilce Vega (Polo TIC).

En cuanto a las ganadoras y sus reconocimientos, la mención especial del voto del público, que reunió a más de 68.000 votantes, fue para Pamela Peterle, quien expresó: “El nuestro es un proyecto educativo con fines didácticos e informativos. Es un abanico, tipo librito, que sirve para individualizar las hojas de una vid y comparar, cuando se visita una bodega. Es un producto de diseño y tiene rigor científico. Quiero rescatar la importancia de un evento así porque uno de los factores que más nos cuesta es visibilizarnos y posicionarnos como emprendimiento de mujeres”

Las ganadoras en cada categoría fueron:

Mujeres & Ciencia/Tecnología: Carla Torazzi, referente en blockchain, fundadora y CEO de Toradev, BrickProfit y Grow.

Mujeres & Energía: Carolina Ganem, arquitecta especializada en diseño sostenible, con su proyecto Innovación energética para bodegas resilientes en contextos de cambio climático.

Mujeres & Empresas: Guadalupe Pistone Guevara, ingeniera y fundadora de Tr3bol Argentina, empresa mendocina que desarrolla soluciones electrónicas para industrias nacionales e internacionales.

Mujeres & Sostenibilidad: Patricia Velázquez, diseñadora industrial y fundadora de Todo Eco S.A., pionera en packaging sustentable con enfoque social.

Durante los agradecimientos, una de las ganadoras, Guadalupe Pistone Guevara destacó: “Nos dedicamos al desarrollo de hardware personalizado. Hemos llevado a cabo más de 700 desarrollos en más de 90 establecimientos. Actualmente estamos muy comprometidos con la incorporación de tecnología, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Así que este premio es la confirmación de que vamos por buen camino. Muchas veces nos sentimos invisibles y poder estar acá nos hace sentir orgullosas de saber que en Mendoza haya tantas mujeres emprendedoras”.

Video

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

obras integrales: concretamos la canalizacion de calle san francisco del monte

Obras integrales: concretamos la canalización de calle San Francisco del Monte

Por Redacción
maipu celebrara el ?dia del padre mendocino? con una pena sanmartiniana

Maipú celebrará el “Día del Padre Mendocino” con una Peña Sanmartiniana

Por Redacción
estudiantes mendocinos se preparan para un intercambio educativo en francia

Estudiantes mendocinos se preparan para un intercambio educativo en Francia

Por Redacción
el dia del padre sanmartiniano se festeja con una gran pena cuyana en la plaza independencia

El Día del Padre Sanmartiniano se festeja con una gran peña cuyana en la plaza Independencia

Por Redacción